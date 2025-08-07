أنباء مقلقة عن الحالة الصحية لأنغام.. ونجوم الفن يطالبون بالدعاء لها

وأكد سعد من خلال منشور على "إنستعرام" أن الفنانة ستجري عملية جراحية غدا لاستئصال جزء من البنكرياس، مطالبا الجميع بالدعاء لها.وكتب سعد في المنشور: "آخر أخبار أنغام الصحية علشان نطمن جمهورها، الدكاترة فى البداية شالوا جزء من الكيس على البنكرياس، وبعد شوية قرروا يشيلوا الكيس كله مع جزء صغير من البنكرياس وهي بخير وهتعمل العملية دي بكرة الصبح، إن إنتوا تدعولها ربنا يشفيها ويقومها بالسلامة".وكان ، نقيب المهن التمثيلية، حرص على تقديم الدعم والدعاء للنجمة أنغام، إثر تعرضها لأزمة صحية خلال الفترة الأخيرة.وقال مصدر مقرب من الفنانة أنغام لـموقع "اليوم السابع"، إنها ما زلت في المستشفى في ، وتتلقى العلاج والمتابعة، بعدما استأصلت جزءا من كيس على البنكرياس.