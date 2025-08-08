وفاة الفنان الكبير سيد صادق

وكتب لؤي نجل الفنان عبر حسابه على : "إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون.. توفي إلى الله الراجل والدي (سيد صادق)".كما أفاد نجل الفنان أن صلاة الجنازة ستقام اليوم عقب صلاة الجمعة بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، والدفن بمقابر الأسرة بطريق الفيوم.يذكر أن الفنان شارك بعدد كبير من الأعمال السينمائية والدرامية المختلفة، حيث اشتهر بتقديم أدوار الشر، والخارجين على القانون.من أشهر أعماله أفلام "الإمبراطور" مع ، و"النمر والأنثى" مع ، و"كدة رضا" مع ، ومسلسلات " " مع عادل إمام"، و"الحقيقة والسراب" مع ، و"لن أعيش في جلباب أبي" مع ، وغيرها من الأعمال الشهيرة والناجحة.