عمر 95 عاما.. وفاة الفنان الكويتي محمد المنيع

وولد الراحل في 1 يونيو 1930، وكان من المؤسسين الأوائل لفرقة عام 1964، بعد أن انضم قبلها إلى المسرح الشعبي عام 1961. وفي العام نفسه، تم اختياره عضوا في والمالية بفرقة المسرح .بين عامي 1965 و1969، شغل المنيع عضوية الفرقة، وتولى منصب نائب رئيس في موسمي 1966-1967 والموسم اللاحق، مسهما في صياغة توجهات العمل المسرحي آنذاك.وشارك الراحل في العديد من الأعمال الدرامية البارزة، منها مسلسلات في الوحل، وزمان الإسكافي، والداية، إلى جانب مشاركات مسرحية شكلت جزءا مهما من مسيرته وإرثه الفني.