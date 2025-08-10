آخر تطورات الحالة الصحية لأنغام بعد اجراءها عمليتين جراحيتين

ما زال وضع الفنانة الصحي محط اهتمام جمهورها، بعد تعرضها خلال الأسابيع الماضية لوعكة صحية استدعت إجراء عمليتين جراحيتين بفارق زمني قصير، بسبب مشكلات في البنكرياس، حيث تتابع حاليًا العلاج والرعاية الطبية اللازمة.الإعلامي المصري ، الذي تربطه علاقة صداقة وثيقة بأنغام وأسرتها، حرص على طمأنة جمهورها من خلال منشور عبر صفحته الرسمية على موقع ، كتب فيه: "طلبتم مني أطمنكم على صحة أنغام.. هي الحمد لله بخير وبتتعافى بشكل كويس جدًا في المستشفى.. في مواقع نشرت إنها في عزل بسبب ضعف المناعة وده مش صحيح إطلاقًا.. هي في عادية ومعاها عمر ابنها، وزي ما قلتلكم العملية كانت الحمد لله موفقة جدًا.. دعواتكم إن ربنا يتم شفاها وتخرج قريب من المستشفى.. وإن شاء الله أطمنكم عليها أول بأول".في السياق نفسه، نفى شقيقها ما يتم تداوله من أنباء غير صحيحة، وكتب في منشور مماثل على حسابه الشخصي بفيسبوك: "ما تصدقوش الصحافة.. أنغام بخير وبتتعافى، وهترجع لنا بألف سلامة بإذن الله عن قريب.. الأخبار المنشورة كلها كذب وتضليل، وكلامي ده أكيد وعلى مسؤوليتي".أما والدها الموسيقار ، فقد أكد في تصريحات خاصة لموقع سيدتي أن حالة ابنته الصحية في تحسن واضح، بعد أن خضعت لعملية جراحية قبل أيام، ولا تزال داخل المستشفى تحت إشراف طبي، موضحًا: "أتواصل مع ابنتي بشكل يومي للاطمئنان عليها، وهي بخير، وهناك مؤشرات إيجابية حول حالتها، خاصة وأنّ العملية تكللت بالنجاح".وبشأن ما تم تداوله حول تراجع في مناعتها، قال: "ليست لديّ معلومات بشأن ذلك، لكن الأكيد أن حالتها في تحسن حسب ما أراه من تواصلي معها يوميًا"، مشيرًا إلى أن موعد خروجها من المستشفى لم يُحدد بعد، مطالبًا بوقف تداول الأخبار غير المؤكدة التي تسبب القلق بين أفراد العائلة.تشير المعلومات الطبية إلى أن أنغام أجرت عملية أولى لاستئصال كيس حميد على البنكرياس باستخدام منظار طبي في مدينة الألمانية، حيث أوضح الأطباء أن الكيس لا يشكّل خطرًا مباشرًا على حياتها. وبعد أيام، خضعت لجراحة ثانية لاستئصال الجزء المتبقي من الكيس وجزء من البنكرياس، وستواصل المتابعة الطبية الدقيقة على فترات منتظمة.