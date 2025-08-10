دفع 3500 دولار لالتقاط الصورة.. جدل حول لقاء رمضان مع لارا ترامب

أثار الفنان جدلًا واسعًا بعد نشر صور جمعته بلارا ، زوجة نجل الرئيس الأمريكي السابق، في الترفيهي، حيث كتب معلقًا أنه سعيد بدعوة شخصية تلقتها من السيدة ترامب تقديرًا لأفريقيا والموسيقى العربية والأفريقية، متحدثًا عن "شيء عظيم قادم".لكن الجدل بدأ بعد تداول تغريدة للممثل ماتشيو تكشف أن اللقاء تم في إطار حفل خيري نظمته مؤسسة Make Music Right، طرحت أسعارًا للحضور تبدأ من 1000 دولار للتذكرة العادية، و3500 دولار للصور مع كبار الشخصيات. ووفق بيانات المؤسسة، دفع رمضان ما يعادل 171 ألف جنيه مقابل الصور، خلافًا لما لمح إليه.، المولودة عام 1982، زوجة إيريك ترامب وأحد أبرز وجوه الحزب الجمهوري، لعبت دورًا مهمًا في حملة ترامب الانتخابية، وظهرت إعلاميًا في برامج سياسية وإخبارية، كما أطلقت أغنيات بين عامي 2023 و2024. حياتها الشخصية والمهنية جعلت منها شخصية ذات حضور واسع في السياسة والإعلام الأمريكي.