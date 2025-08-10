لا حفلات لراغب علامة في مصر

وغاب عن جلسة التحقيق في النقابة والتي كانت مقررة الأسبوع الماضي على خلفية التجاوزات التي حدثت في حفله الأخير بالساحل الشمالي في محافظة مرسى مطروح المصرية.وكشف مصدر من داخل نقابة الموسيقيين أن " كان قد حدد موعداً للتحقيق مع راغب علامة، وألزمه بالحضور إلى مقر النقابة بوسط القاهرة، إلا أنه غاب عن التحقيق، وهو ما تسبب في تعقيد الأمور مع أعضاء المجلس، الذين قرروا عدم التصريح له بإحياء أية حفلات أخرى داخل لحين خضوعه للتحقيق".وأضاف المصدر أن "راغب علامة أبلغ النقابة بعدم قدرته على الحضور والمثول للتحقيق لارتباطه في نفس التوقيت ببعض الفعاليات الفنية خارج مصر وعدم قدرته على إلغائها أو الاعتذار عنها".وتابع المصدر أنه "من المفترض أن يحيي راغب علامة حفلاً غنائيا بمنطقة الساحل الشمالي في مصر، 18 اب الحالي، إلا أن لم تمنح الجهة المنظمة حتى الآن تصريحا بإقامة الحفل، واشترطت خضوع نجم الحفل للتحقيق أولا وإصدار قرار بشأنه، وبعدها النظر في إصدار التصريح".يذكر أن الفنان ، نقيب الموسيقيين المصريين، كان قد أصدر قراراً بمنع الفنان اللبناني من الغناء في مصر وإحالته للتحقيق بالنقابة.وجاء ذلك على خلفية قيام راغب علامة مؤخرا بإحياء حفل غنائي بمنطقة الساحل الشمالي في مصر، وانتشار مقاطع فيديو له خلال الحفل اعتبرها البعض خروجاً عن السياق والتقاليد في الحفلات الغنائية.