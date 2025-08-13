تفاصيل إصابة الفنانة ليلى علوي بحادث سير في الساحل

واطمأنت الفنانة علي صحتها، حيث قامت بأجراء عدد من الأشعات للاطمئنان على عدم وجود كسور، حيث تسبب الحادث فقط في كدمات بالكتف والرقبة.وكانت أعلنت إدارة مهرجان السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد السينمائي الأمير عن اختيار النجمة الكبيرة ليلى لتكون نجم الدورة 41، والتي تنطلق فعالياتها خلال الفترة من 2 إلى 6 أكتوبر 2025 بمدينة الإسكندريةويأتي هذا التكريم تقديرا لمسيرتها الفنية الطويلة التي تعد واحدة من أبرز وأهم المسيرات في تاريخ السينما المصرية والعربية حيث استطاعت ليلى علوي أن تترك بصمة مميزة عبر أدوار متنوعة بين الكلاسيكي والاجتماعي والرومانسي والكوميدي وقدمت عبر مشوارها أعمالا أصبحت علامات بارزة في ذاكرة الفن المصري.قدمت النجمة الكبيرة مجموعة من الأفلام المهمة أبرزها المصير مع المخرج العالمي ، كما تألقت في أفلام خرج ولم يعد للمخرج ويا دنيا يا غرامي وحب البنات وألوان السما السبعة إلى جانب تميزها في الدراما التليفزيونية بأعمال خالدة مثل الجدران الدافئة، بنات الأصول، ، العائلة، التوأم حديث الصباح والمساء، تعالى نحلم ببكرة، بنت من شبرا، لحظات حرجة، حكايات وبنعيشها، الشوارع الخلفية، والمحروسة، فرح ليلى شمس، هي ودافنشي، ، منورة بأهلها .