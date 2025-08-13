حكم نهائي بالحجز على أموال "روتانا" لصالح شيرين عبد الوهاب

ويأتي هذا القرار بعد أشهر طويلة من التراشق القانوني والتصريحات المتبادلة بين الطرفين، وسط جدل فني وقانوني شغل الرأي العام.وأكد المحامي ، وكيل الفنانة ، في تصريحات صحفية، أنّ "تنفيذ الحجز تم فعلًا على أرصدة شركة " " في البنوك المصرية، تنفيذًا لحكم نهائي صادر عن يقضي بتعويض لصالح موكلته، بعد أن ثبت إخلال الشركة بالتزاماتها التعاقدية تجاهها".وأكد قنطوش، في بيان نقلته وسائل إعلام مصرية، أنه "تم التحفظ على ما للمدين لدى الغير بموجب الحكم الصادر في الدعوى المقيدة برقم 2127 والصادر بتاريخ 5 شباط من عام 2025 الجاري".كما أوضح في بيانه أن "الحكم جاء بعد أن قضت بتغريم مليوني جنيه لصالح الفنانة "، لافتًا أن "المحكمة استندت في حكمها إلى قرارها السابق الذي أكد انتهاء عقد الوهاب مع روتانا، ما يعني أن الشركة لم يكن لها الحق في أغنيات الفنانة شيرين عبد الوهاب".ووفق وسائل إعلام مصرية، سددت الفنانة شيرين عبد الوهاب مبلغ 5 ملايين جنيه، كشرط جزائي لشركة روتانا بموجب شيك مقبول الدفع، نظير فسخ تعاقدها مع شركة روتانا سابقًا، إضافة إلى دفعها 3 ملايين جنيه أخرى بعد تسريب أغنية "بحلفلك".