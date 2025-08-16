هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة في بحيرة كومو (صور)



ـ فن



خطفت الفنانة الأنظار بإطلالة "ستريت ستايل" ساحرة جمعت بين اللمسة الكلاسيكية الأنيقة والنفحة العصرية، لتؤكد مجددًا أنها أيقونة موضة عربية تفرض حضورها أينما حلّت.





اللافت أن اختيارها لهذه الإطلالة جاء في أجواء طبيعية خلابة أمام قصر تاريخي، مما زاد من سحر الصور وعمّق التناقض المميّز بين الحداثة والأصالة.



ويعكس هذا التوازن بين القطع الكلاسيكية المرهفة واللمسات الحديثة المبتكرة قدرة على إعادة تعريف مفهوم ستريت ستايل بأسلوبها الخاص، إذ مزجت الأناقة الفاخرة بالراحة العملية، لتقدّم صياغة جديدة للموضة اليومية الفاخرة.