وفاة نجم أفلام "سوبرمان"

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
خط أحمر
من
07:30 PM
الى
08:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
بغداد وواشنطن تبحثان ملف النفط ومسار العلاقات الثنائية
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-537491-638910476072930357.jpg
وفاة نجم أفلام "سوبرمان"
فن وثقافة
2025-08-17 | 13:12
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
271 شوهد
السومرية نيوز
– فني
أعلنت عائلة الممثل تيرينس ستامب، الذي اشتهر كممثل في
لندن
في ستينيات
القرن
الماضي، ولعب دور الشرير الرئيسي في فيلمي
هوليوود
الشهيرين "سوبرمان" و"
سوبرمان
2"، عن عمر يناهز 87 عاما.
وشارك ستامب المرشح لجائزة الأوسكار في أفلام متنوعة، بدءا من فيلم "نظرية" للمخرج
بيير
باولو
باسوليني عام 1968، و"موسم في الجحيم" عام 1971، وصولا إلى فيلم "مغامرات بريسيلا، ملكة
الصحراء
" عام 1994، الذي لعب فيه دور امرأة متحولة جنسيا.
وأفادت عائلة الممثل في بيان أن ستامب توفي صباح الأحد.
وأضافت العائلة: "لقد ترك وراءه أعمالا استثنائية، كممثل وكاتب، ستظل تلهم الناس لسنوات قادمة".
ووُلد ستامب في
شرق لندن
عام 1938، لأب كان يعمل في مجال الوقود، وتحمّل قصف المدينة خلال الحرب العالمية الثانية قبل أن يترك الدراسة ليعمل في البداية في مجال الإعلانات، ثم ليحصل في النهاية على منحة دراسية لدراسة التمثيل.
وابتعد ستامب عن الأضواء ودرس اليوغا في الهند قبل أن يحصل على أبرز أدواره دور "الجنرال زود" في فيلم "
سوبرمان
" عام 1978 وجزئه الثاني عام 1980.
ثم ظهر في سلسلة من الأفلام الأخرى، منها "
فالكيري
" مع
توم كروز
عام 2008، و"مكتب التعديل" مع
مات ديمون
عام 2011، وأفلام أخرى من إخراج تيم بيرتون.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
وفاة نجم مسلسل "تشيرز"
09:53 | 2025-05-21
ريال مدريد يعزي مصر بوفاة نجم الكرة "بونغا"
02:45 | 2025-08-04
وفاة نجم ليفربول بحادث سير
04:42 | 2025-07-03
كحول "مغشوشة" تتسبب بـ13 حالة وفاة
13:37 | 2025-08-13
وفاة
ممثل
السومرية نيوز
سومرية نيوز
مات ديمون
السومرية
توم كروز
شرق لندن
الصحراء
سوبرمان
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
القوات الامريكية تستعد للانسحاب الكامل من بغداد والانبار الى أربيل
سياسة
37.57%
03:32 | 2025-08-17
القوات الامريكية تستعد للانسحاب الكامل من بغداد والانبار الى أربيل
03:32 | 2025-08-17
محافظة تعلن تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الأحد
محليات
34.77%
04:40 | 2025-08-16
محافظة تعلن تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الأحد
04:40 | 2025-08-16
بشرى بشأن الدولار.. تراجع جديد في بغداد
اقتصاد
15.75%
09:31 | 2025-08-16
بشرى بشأن الدولار.. تراجع جديد في بغداد
09:31 | 2025-08-16
وثائق بريطانية سرية: إسرائيل كانت ستضرب العراق "نوويًا"
أمن
11.91%
04:02 | 2025-08-17
وثائق بريطانية سرية: إسرائيل كانت ستضرب العراق "نوويًا"
04:02 | 2025-08-17
المزيد
أحدث الحلقات
من الأخير
المقــ.اومة.. ترسانة التدمير أولى من حفظ الســ.لاح - من الأخير م٢ - حلقة ٤٨ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-17
من الأخير
المقــ.اومة.. ترسانة التدمير أولى من حفظ الســ.لاح - من الأخير م٢ - حلقة ٤٨ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-17
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٧ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-17
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٧ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-17
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 17-08-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-17
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 17-08-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-17
Live Talk
حين يلتقي التمثيل بعالم الفن! - Live Talk - الحلقة ٩٦ | 2025
10:30 | 2025-08-17
Live Talk
حين يلتقي التمثيل بعالم الفن! - Live Talk - الحلقة ٩٦ | 2025
10:30 | 2025-08-17
ناس وناس
شارع المتنبي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٩٤ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-17
ناس وناس
شارع المتنبي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٩٤ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-17
عشرين
منع الاحتكار يتدخل لكسر الاحتكار - عشرين م٤ - الحلقة ٢٤ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-16
عشرين
منع الاحتكار يتدخل لكسر الاحتكار - عشرين م٤ - الحلقة ٢٤ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-16
Biotic
الطقس الحار يفاقم الربو؟ - م٤ Biotic - الحلقة ١٥ | الموسم 4
15:00 | 2025-08-15
Biotic
الطقس الحار يفاقم الربو؟ - م٤ Biotic - الحلقة ١٥ | الموسم 4
15:00 | 2025-08-15
حصاد السومرية
حصر السـ. لاح يختمر بعقل الدولة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ١٩ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-15
حصاد السومرية
حصر السـ. لاح يختمر بعقل الدولة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ١٩ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-15
الهوا الك
تجميد طلبات قطع الأراضي والسبب؟ - الهوا الك م١٠ - الحلقة ١٩ | الموسم 10
10:30 | 2025-08-15
الهوا الك
تجميد طلبات قطع الأراضي والسبب؟ - الهوا الك م١٠ - الحلقة ١٩ | الموسم 10
10:30 | 2025-08-15
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٦ الى ٢٢ آب ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-08-14
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٦ الى ٢٢ آب ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-08-14
الأكثر مشاهدة
من الأخير
المقــ.اومة.. ترسانة التدمير أولى من حفظ الســ.لاح - من الأخير م٢ - حلقة ٤٨ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-17
من الأخير
المقــ.اومة.. ترسانة التدمير أولى من حفظ الســ.لاح - من الأخير م٢ - حلقة ٤٨ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-17
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٧ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-17
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٧ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-17
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 17-08-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-17
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 17-08-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-17
Live Talk
حين يلتقي التمثيل بعالم الفن! - Live Talk - الحلقة ٩٦ | 2025
10:30 | 2025-08-17
Live Talk
حين يلتقي التمثيل بعالم الفن! - Live Talk - الحلقة ٩٦ | 2025
10:30 | 2025-08-17
ناس وناس
شارع المتنبي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٩٤ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-17
ناس وناس
شارع المتنبي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٩٤ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-17
عشرين
منع الاحتكار يتدخل لكسر الاحتكار - عشرين م٤ - الحلقة ٢٤ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-16
عشرين
منع الاحتكار يتدخل لكسر الاحتكار - عشرين م٤ - الحلقة ٢٤ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-16
Biotic
الطقس الحار يفاقم الربو؟ - م٤ Biotic - الحلقة ١٥ | الموسم 4
15:00 | 2025-08-15
Biotic
الطقس الحار يفاقم الربو؟ - م٤ Biotic - الحلقة ١٥ | الموسم 4
15:00 | 2025-08-15
حصاد السومرية
حصر السـ. لاح يختمر بعقل الدولة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ١٩ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-15
حصاد السومرية
حصر السـ. لاح يختمر بعقل الدولة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ١٩ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-15
الهوا الك
تجميد طلبات قطع الأراضي والسبب؟ - الهوا الك م١٠ - الحلقة ١٩ | الموسم 10
10:30 | 2025-08-15
الهوا الك
تجميد طلبات قطع الأراضي والسبب؟ - الهوا الك م١٠ - الحلقة ١٩ | الموسم 10
10:30 | 2025-08-15
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٦ الى ٢٢ آب ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-08-14
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٦ الى ٢٢ آب ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-08-14
اخترنا لك
بالفيديو.. تفجير حلب
13:06 | 2025-08-17
وقفة احتجاجية في البصرة: الماء المالح يقتلنا
11:50 | 2025-08-17
حريق ضخم يلتهم بساتين ومنازل في المثنى
11:25 | 2025-08-17
فنان مصري يفارق الحياة بعدما أنقذ ابنه من الغرق
09:37 | 2025-08-17
بين الكهرباء والبنزين... سيارات هايبرد 2025 تسرق الأضواء
06:36 | 2025-08-17
المشاهد الأولى لفتح مقـ*ـبرة الخسفة التي تضم رفات ضحايا الإرهـ*ـاب في الموصل
06:16 | 2025-08-17
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.