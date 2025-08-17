وفاة نجم أفلام "سوبرمان"

وشارك ستامب المرشح لجائزة الأوسكار في أفلام متنوعة، بدءا من فيلم "نظرية" للمخرج باسوليني عام 1968، و"موسم في الجحيم" عام 1971، وصولا إلى فيلم "مغامرات بريسيلا، ملكة " عام 1994، الذي لعب فيه دور امرأة متحولة جنسيا.وأفادت عائلة الممثل في بيان أن ستامب توفي صباح الأحد.وأضافت العائلة: "لقد ترك وراءه أعمالا استثنائية، كممثل وكاتب، ستظل تلهم الناس لسنوات قادمة".ووُلد ستامب في عام 1938، لأب كان يعمل في مجال الوقود، وتحمّل قصف المدينة خلال الحرب العالمية الثانية قبل أن يترك الدراسة ليعمل في البداية في مجال الإعلانات، ثم ليحصل في النهاية على منحة دراسية لدراسة التمثيل.وابتعد ستامب عن الأضواء ودرس اليوغا في الهند قبل أن يحصل على أبرز أدواره دور "الجنرال زود" في فيلم " " عام 1978 وجزئه الثاني عام 1980.ثم ظهر في سلسلة من الأفلام الأخرى، منها " " مع عام 2008، و"مكتب التعديل" مع عام 2011، وأفلام أخرى من إخراج تيم بيرتون.