فنانة سورية تعتزل الفن بسبب والدتها

وأكدت سارة أن "مرض والدتها مثّل حدثًا مفصليًّا في حياتها ومسيرتها الفنية"، موضحة أنه "كان دافعًا قويًّا للوصول إلى اتخاذ قرار اعتزال الفن نهائيًّا وإعلانه للجمهور والمتابعين".وجاء إعلان الاعتزال عبر مقطع مرئي نشرته سارة على خاصية القصص في حسابها الرسمي على "إنستغرام"، كشفت فيه أن "مرض والدتها الأخير كان الحدث المفصلي، الذي غيّر مجرى حياتها"، موضحة أن "تعرض والدتها لوعكة صحية قبل نحو ثلاثة أشهر شكّل انهيارًا نفسيًّا كبيرًا لها، نتيجة الارتباط العاطفي العميق الذي يجمعها بها".وأشارت سارة إلى أن "السنوات الست الأخيرة كانت مليئة بالإحباط"، مؤكدة أنها "فقدت الشغف تدريجيًّا، حتى باتت تشعر أن حلمها الفني والإنساني قد انتهى"، على حد تعبيرها.وفي لحظة مؤثرة غلبتها فيها دموعها، قالت إنها "لا تشعر بالندم على قرار الاعتزال، برغم صعوبته وأثره النفسي عليها"، موجهة تحية وشكر عميق إلى "جمهورها ومتابعيها وكل من ساندها في رحلتها الفنية".وأكدت على أن "شغفها الفني قد انطفأ، وأنها لم تعد قادرة على المواصلة، ما دفعها إلى اتخاذ قرار الاعتزال النهائي"، لافتة الى أنه "لا رجعة في القرار الذي اتخذته وأعلنته لجمهورها ومتابعيها".واستقبلت سارة فرح موجة من الدعم الجماهيري ومن زملاء الوسط الفني السوري، الذين تفاعلوا مع إعلان خبر اعتزالها، وقدموا لها الدعم المعنوي بكلمات رقيقة، معبرين عن تمنياتهم لها بتجاوز هذه المرحلة القاسية من حياتها.ويأتي اعتزال الفنانة سارة فرح، بعد نحو شهر من إعلان الفنانة السورية دانا مارديني اعتزال الدراما نهائيًّا، في خطوة مفاجئة أعلنتها عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام" في 20 تموز الماضي، مُحدثة بقرارها ضجة كبيرة في الأوساط الفنية والجماهيرية على مواقع التواصل الاجتماعي.