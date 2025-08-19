"من الآخر".. رحمة رياض تدخل الساحة الخليجية برسالة قوة موجهة للنساء!

الأغنية التي كتبها الشاعر إبراهيم، ولحّنها الويس، ووزّعها ، تشكّل خطوة فنيّة جريئة في مسيرة ، حيث تجمع بين قوّة الكلمات وصدق الإحساس، حاملةً رسالة تحرُّر من علاقة مؤذية وبداية حياة جديدة بثقة وشجاعة.ومن خلال هذا العمل، تدعو رحمة المرأة إلى التحلّي بالشجاعة والقوّة، وحرق الماضي بكلّ ما يحمله من ذكريات مؤلمة، وقطع كل الروابط التي قد تعيدها إلى الوراء.أمّا الكليب، الذي حمل توقيع المخرج جاد رحمة وصُوّر في شمال ، فجاء على شكل فيلم قصير يعكس صورة رحمة القويّة، التي تقف إلى جانب النساء وتحثّهن على التحرّر من القيود والمشاكل، مؤكّدةً أنّ الرحيل عن المؤذي هو أوّل خطوة نحو الحرّية.وكانت رحمة قد نشرت، قبل طرح " "، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، سلسلة من الفيديوهات المُرفقة بصوتها وهي تُوجّه رسائل دعمٍ لكلّ امرأة، تحثُّها فيها على التحلّي بالقوّة والشجاعة، والمضي قُدُماً نحو حياة أفضل بعيداً عن أي علاقةٍ مؤذية، ما زاد من حماس الجمهور وترقّبه للعمل الجديد.