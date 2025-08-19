الصفحة الرئيسية
في سامراء.. الكشف عن عدد العقارات المتجاوزة
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-537644-638911866479012811.jpeg
"من الآخر".. رحمة رياض تدخل الساحة الخليجية برسالة قوة موجهة للنساء!
فن وثقافة
2025-08-19 | 03:44
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/44/جنيفر-فرحات
232 شوهد
طرحت النّجمة العراقيّة
رحمة رياض
أغنيتها الجديدة بعنوان "من الآخر"، في أولى تجاربها باللهجة الخليجيّة، مُقدّمةً من خلالها رسالة دعمٍ قويّة لكلّ امرأة تبحث عن الحريّة والسلام الداخلي بعد علاقة أنهكتها.
الأغنية التي كتبها الشاعر
مشاري
إبراهيم، ولحّنها
عبد العزيز
الويس، ووزّعها
طلال العيدان
، تشكّل خطوة فنيّة جريئة في مسيرة
رحمة
، حيث تجمع بين قوّة الكلمات وصدق الإحساس، حاملةً رسالة تحرُّر من علاقة مؤذية وبداية حياة جديدة بثقة وشجاعة.
ومن خلال هذا العمل، تدعو رحمة المرأة إلى التحلّي بالشجاعة والقوّة، وحرق الماضي بكلّ ما يحمله من ذكريات مؤلمة، وقطع كل الروابط التي قد تعيدها إلى الوراء.
أمّا الكليب، الذي حمل توقيع المخرج جاد رحمة وصُوّر في شمال
لبنان
، فجاء على شكل فيلم قصير يعكس صورة رحمة القويّة، التي تقف إلى جانب النساء وتحثّهن على التحرّر من القيود والمشاكل، مؤكّدةً أنّ الرحيل عن المؤذي هو أوّل خطوة نحو الحرّية.
وكانت رحمة قد نشرت، قبل طرح "
من الآخر
"، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، سلسلة من الفيديوهات المُرفقة بصوتها وهي تُوجّه رسائل دعمٍ لكلّ امرأة، تحثُّها فيها على التحلّي بالقوّة والشجاعة، والمضي قُدُماً نحو حياة أفضل بعيداً عن أي علاقةٍ مؤذية، ما زاد من حماس الجمهور وترقّبه للعمل الجديد.
المحرر
جنيفر فرحات
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
فن وثقافة
للنساء فقط
منوعات
السومرية
العراق
رحمة رياض
طلال العيدان
عبد العزيز
من الآخر
الخليج
لبنان
مشاري
+A
-A
