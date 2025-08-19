وفاة بطلة مسلسل "أحلام أبو الهنا"

وقالت النقابة في بيان نعي مقتضب: "تعازينا القلبية بوفاة الزميلة الفنانة القديرة إيمان الغوري"، على أن يتم تشييع جثمانها ودفنها في حلب. دون توضيح سبب الوفاة المفاجئة.وشاركت الغوري في عدد من الأعمال السورية البارزة، بينها "خان الحرير"، "باب الحديد"، مذكرات عائلة.لكن شهرتها الأكبر كانت في مسلسل " " الكوميدي بشخصية "خيرو" برفقة الفنان ، عام 1996.وبعد مسيرة استمرت نحو عشر سنوات، توقفت الغوري عن التمثيل، وتفرغت لحياتها الخاصة وعائلتها.وفي مقابلة أجرتها إيمان الغوري مع تلفزيون " تي في" عام 2021، قالت إنها ابتعدت عن الفن للتفرع لابنها الوحيد والاهتمام به، مشددة على أنها تشتاق للعودة للفن.