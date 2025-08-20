شانا عبود تنجب لوائل كفوري طفلته الثالثة "كلوفي".. وزوجته الأولى تطالب بالنفقة

وارتبط اسم الفنان اللبناني في الفترة الماضية بشائعات عن زواج جديد عقب انفصاله عن زوجته الأولى أنجيلا بشارة، والدة ابنتيه ميلانا وميشيل.ورغم انتشار هذه الأنباء، لم يصدر عن أي تعليق رسمي، إلا أن ظهوره المتكرر برفقة شانا عبود في مناسبات مختلفة أثار التكهنات، لا سيما حين ظهرت بجانبه مؤخرًا بعلامات حمل واضحة.وفي الساعات الأخيرة، أكدت وسائل الإعلام أن عبود أنجبت ابنته الثالثة التي حُمِلت اسم "كلوفي"، والذي يشير إلى "الفتاة الفاتنة".من هي زوجة كفوري؟زوجة وائل كفوري الثانية تُدعى شانا عبود، وهي سيدة أعمال لبنانية، وُلدت عام 1986، وتبلغ من العمر 39 عامًا، حيث تصغر كفوري بنحو 11 عامًا، إذ إنه من مواليد 1974 ويبلغ 50 عامًا.بدأت الصحف تلمّح إلى علاقة بينهما عام 2020 آذار، خلال فترة انتشار .في عام 2021، تعرض كفوري لحادث سير خطير، وكشفت وسائل الإعلام وقتها أن شانا كانت ترافقه في السيارة، ما عزّز الأحاديث عن علاقة عاطفية تجمعهما.لاحقًا انقطعت الأخبار لفترة، وأشارت بعض الصحف إلى وجود خلاف أدى إلى إنهاء العلاقة.في الشهور الماضية تزايدت الأنباء عن زواجهما سرًا منذ أكثر من عام.على غير عادته في إخفاء تفاصيل حياته الخاصة، بدأ كفوري يظهر برفقتها في مناسبات اجتماعية مختلفة.خلال احتفال الإعلامي نيشان بعيد ميلاده، وجّه الشكر للثنائي بعد أن أرسلا له باقة من الزهور.وأفادت تقارير إعلامية لبنانية أن شانا عبود وضعت طفلتها من وائل كفوري يوم السبت 16 أغسطس/آب 2025.بالتزامن مع ولادة ابنته الثالثة، خرجت أنجيلا جورج بشارة، الزوجة الأولى لوائل كفوري، لتجدد شكواها من معاناتها مع ملف النفقة منذ ست سنوات.وأكدت، أن القاضي المختص لا يزال يصر على صرفها وفق أقل سعر صرف في البلاد.واتهمت بشارة النجم اللبناني بالتسبب في انهيار أسرتها، كما وصفته بالفساد، ووجّهت مناشدة مباشرة إلى للتدخل من أجل إصلاح النظام القضائي.