الموت يفجع الفنان رابح صقر

وأعلن الفنان خبر الوفاة عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي، وكتب منشورًا جاء فيه: "لا حول ولا قوة إلا بالله، انتقل إلى الله ابن أختي، الابن أحمد الصقر، رحمة الله عليه رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته".وفي سياق مختلف، أثار انسحاب المطرب السعودي رابح صقر من حفله في أمس الجمعة قلق جمهوره، بسبب تعرضه لوعكة صحية مفاجئة أثرت على قدرته على الغناء والحضور.كشف مدير أعمال الفنان رابح صقر آخر مستجدات حالته الصحية لمصادر إعلام مصرية، قائلًا: "الأستاذ رابح بخير وصحته جيدة، مجرد عارض بسيط ومرّ على خير، وحاليًا يتلقى علاجه داخل منزله وسط عائلته، ويستمر في برنامجه الفني في موعده".وبالنسبة لحفلاته المقبلة، أكد مدير أعماله أن الحفلات ستُقام بداية من شهر سبتمبر/أيلول المقبل، مشيرًا إلى أن الفنان حاليًا متفرغ للتجهيز لألبومه الجديد، مع الحفاظ على جدول أعماله الفني المعتاد.