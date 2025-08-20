شاب ينتحل صفة جاستن بيبر ويخدع فندقاً شهيراً

فسمح رجال الأمن لمقلّد النجم الشهير، ويدعى Dylan Desclos بالصعود على المسرح لإمتاع جمهوره بعدد من الأغاني، قبل أن يكتشفوا الخدعة، ويقوموا بطرده.أما الأغرب فهو أن الحادثة وقعت في فندق وين لاس ذي الخمس نجوم، حيث كان الأغاني المعروف غريفين، يُقدّم عرضًا في ملهى XS الليلي.وبدأت الواقعة عندما دخل المقلّد النادي برفقة مجموعة من الأشخاص، قدّموا أنفسهم على أنهم فريق عمل ، وتمكنوا من إقناع الطاقم الأمني بأنه يشارك في حفلة مفاجئة، حسب صحيفة " بوست".ظنوا أن بيبر عادفدُعي إلى المسرح ليؤدي أغنية "Sorry" الصادرة عام 2015، وسط حماس الجمهور الغفير الذي ظن للحظة أن بيبر عاد فعلاً للظهور العلني بعد ألبومه الأخير SWAG.وظهر البالغ من العمر 29 عاما في الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، عاري وموشوم الجسم، يرتدي نظارات شمسية داكنة وبنطال جينز أزرق منخفض الخصر، وقدم أغنيتين فقط من أغاني بيبر، قبل أن يُدرك موظفو الملهى الحقيقة ويُطردوه من المسرح.كلف الملهى 10 آلاف دولاروعلق غريفين وهو يُبالغ في الترويج لأداء بيبر الفرنسي المزيف ساخرًا في منشور عبر منصة "إنستغرام": فكرت في نفسي قائلا يا إلهي، لقد زاد وزنه كثيرًا منذ إصدار الألبوم.ومن التعليقات الطريفة على الفيديو كتب أحدهم: حتى لو كان بيبر، لم يكن ليسمح لأغنيته أن تتحول إلى كاريوكي، فيما كتب آخر "هذا الرجل قد يكون أفضل حملة تسويقية غير رسمية لألبوم بيبر الجديد".في حين استغل المقلّد وضعه خلال تلك الليلة وراكم فاتورة مشروبات بلغت 10 آلاف دولار، قبل أن تكتشف إدارة الملهى الخدعة.