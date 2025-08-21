آخر مستجدات الحالة الصحية لأنغام.. رحلة علاجية غامضة

وقال المصدر طبي مقرب انه "حتى الآن لا يوجد تطور فى حالتها الصحية، وأنها ما زالت تعانى من آلام شديدة التى نتجت عن العملية الجراحية التى خضعت لها فى البنكرياس".عن إمكانية خضوعها لتدخل جراحى جديد، أشار المصدر: "الخطوة القادمة فى رحلتها العلاجية غير واضحة، حيث لم يقرر الأطباء إذا كانت ستحتاج تدخل جراحى جديد أو لا؟، وإنما تجرى حاليا عدد كبير من التحاليل والأشعة اللازمة"، وسوف ينتظر الأطباء أى تطور جديد فى حالتها ليقرروا الخطوة القادمة بعد ذلك".وشهدت منصات المختلفة خلال الأيام الماضية، دعوات وبوستات من قبل جمهور النجمة ، الذى تمنى لها الشفاء العاجل وعودتها للجمهور من جديد، حيث حرص عدد كبير من محبى النجمة على نشر صورها عبر حساباتهم الشخصية وتوجيه رسائل دعم لها.