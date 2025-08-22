توقيف مغني شهير خلال تجوله "شبه عار"

وأفادت مجلة "فراييتي" وصحيفة "لوس أنجلوس تايمز" أن صاحب أغنيتي "أولد تاون رود" و"إندستري " قُبض عليه ونُقل إلى المستشفى لاحتمال تناوله زائدة من .ونشر موقع "تي ام زي" المتخصص في مقطع فيديو للفنان البالغ 26 عامًا وهو يتبختر في أحد الشوارع الرئيسية في ، مخاطبًا الشخص الذي يصوره مباشرةً بالقول "لا تتأخر عليّ هذه الليلة".وقال ناطق باسم شرطة لوس أنجلوس ردًا على أسئلة وكالة "فرانس برس"، إن الشرطيين استُدعيا إلى حي ستوديو سيتي قُبيل الساعة السادسة صباحًا.وأوضح الناطق أن "رجلًا عاريًا كان يسير في الشارع"، دون تحديد هويته.ولفت الناطق باسم الشرطة إلى أن "المشتبه اندفع نحو العناصر عند وصولهم. وقُبض عليه ونُقل إلى المستشفى لاحتمال تناوله جرعة زائدة، ثم جرى توقيفه بتهمة الاعتداء على عنصر في الشرطة".وحقّق ليل ناس إكس شهرة واسعة في عالم الراب، وهو يجاهر بمثليته الجنسية ويُعرف بارتدائه الدائم لملابس غريبة.وكان الدويتو "أولد تاون رود" الذي أدّاه مع مغني موسيقى الكانتري راي سايرس، حتى وقت قريب، الأغنية الأكثر اعتمادا على الإطلاق من جانب رابطة صناعة التسجيلات الأمريكية (RIAA) التي تُمثل هذه الصناعة، وفق مجلة بيلبورد.