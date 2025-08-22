طبيب يكشف تفاصيل جديدة عن أزمة أنغام الصحية

وقال عبر صفحته على موقع التواصل الإجتماعي " ": " دخلت مستشفى في مصر في البداية بسبب التهاب حادٍ في البنكرياس، وإنزيمات عالية، وألم شديد، وبعد صور الأشعة اتضح أنه كيس على البنكرياس".وبيّن أنه "من الممكن أن يكون كيساً حميداً أو إصابة سرطانية، لكن الأشعة أظهرت أن الحواف لا تعطي الصورة السرطانية على الأغلب، بحسب رأي الأطباء المصريين".وأشار الدكتور منتصر إلى أنه "عندما عرفت أنغام أنه كيس، رفضت أن تكمل رحلة العلاج في مصر، وراسلت ، وسافرت إلى ، ليس هو المركز الذي سبق وعالج الرئيس الراحل كما ذكر البعض خطأ، حيث قرر الأطباء الألمان إجراء تدخل بالمنظار، وتصريف السائل الموجود في الكيس عبر المعدة".وأوضح أنه "تم تحليل السائل، فوجدوا أنه تكتل حميد وليس سرطانياً، وتصوّروا أنهم بمجرد إفراغ الكيس سيخف الألم، لكن ما حدث أنها بمجرد أن بدأت الأكل والشرب عاد الألم كسابق عهده، فدخلوا بالمنظار فوجدوا أن الكيس قد تحول إلى خراج ".ومضى الدكتور منتصر، قائلًا: "هنا اضطُروا لإجراء جراحة، بواسطة الروبوت، لكن المشكلة أن الألم لا يزال موجوداً، وهذا أسخف ما يواجهه الجرّاح، أن يواجه عرضاً لا تفسير مباشراً له، والذي يظل مؤرقاً حتى بعد إزالة السبب المرجح أنه المصدر الأساس".ولفت إلى أن "الأطباء الألمان ما زالوا في ، الحالة ليست سرطان حتى هذه اللحظة لكي نكون منضبطين في كلامنا، ونتمنى الشفاء للجميلة أنغام التي نحلم بعودتها لخشبة المسرح، لكي نتعطر برذاذ الجمال على ضفاف حنجرتها".وكان مشهد تأثّر الفنانة الإماراتية وتعبيرها بالدموع عن تضامنها مع أنغام، أثار تفاعلاً واسعاً.وانتشرت مقابلة مع ، على هامش مشاركتها في مهرجان بتونس، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انهمرت فيها دموعها بعد أن سُئلت عن أنغام، خلال المؤتمر الصحفي.وفي لحظة صمت خيّم عليها الحزن، لم تستطع أحلام كتمان مشاعرها، حيث بدا التأثر جليًّا على ملامحها، قبل أن تنهمر دموعها، وقالت إن الحديث عن أنغام يؤلمها، لاسيما أنها تمرّ بظرف صحي دقيق.وناشدت الحضور بالدعاء لها، متمنية لها الشفاء العاجل، والعودة قريبًا إلى جمهورها ومحبيها.