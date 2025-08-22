الصفحة الرئيسية
السومرية نيوز
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
الهوا الك
من
10:30 AM
الى
11:50 AM
LIVE
العراق ليس من ضمنها.. ثماني مدن عربية ضمن قائمة الأشد حرا
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-537983-638914522528775220.jpg
طبيب يكشف تفاصيل جديدة عن أزمة أنغام الصحية
فن وثقافة
2025-08-22 | 05:36
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
177 شوهد
السومرية نيوز – فني
– فني
كشف الطبيب المصري المعروف
خالد منتصر
، لأول مرة، تفاصيل جديدة عن أزمة الفنانة
أنغام
الصحية، التي وصفها بـ"لغز أثار
حيرة
معالجيها من الأطباء الألمان".
وقال عبر صفحته على موقع التواصل الإجتماعي "
فيسبوك
": "
أنغام
دخلت مستشفى في مصر في البداية بسبب التهاب حادٍ في البنكرياس، وإنزيمات عالية، وألم شديد، وبعد صور الأشعة اتضح أنه كيس على البنكرياس".
وبيّن أنه "من الممكن أن يكون كيساً حميداً أو إصابة سرطانية، لكن الأشعة أظهرت أن الحواف لا تعطي الصورة السرطانية على الأغلب، بحسب رأي الأطباء المصريين".
وأشار الدكتور منتصر إلى أنه "عندما عرفت أنغام أنه كيس، رفضت أن تكمل رحلة العلاج في مصر، وراسلت
ألمانيا
، وسافرت إلى
مركز متخصص
، ليس هو المركز الذي سبق وعالج الرئيس الراحل
حسني مبارك
كما ذكر البعض خطأ، حيث قرر الأطباء الألمان إجراء تدخل بالمنظار، وتصريف السائل الموجود في الكيس عبر المعدة".
وأوضح أنه "تم تحليل السائل، فوجدوا أنه تكتل حميد وليس سرطانياً، وتصوّروا أنهم بمجرد إفراغ الكيس سيخف الألم، لكن ما حدث أنها بمجرد أن بدأت الأكل والشرب عاد الألم كسابق عهده، فدخلوا بالمنظار فوجدوا أن الكيس قد تحول إلى خراج ".
ومضى الدكتور منتصر، قائلًا: "هنا اضطُروا لإجراء جراحة، بواسطة الروبوت، لكن المشكلة أن الألم لا يزال موجوداً، وهذا أسخف ما يواجهه الجرّاح، أن يواجه عرضاً لا تفسير مباشراً له، والذي يظل مؤرقاً حتى بعد إزالة السبب المرجح أنه المصدر الأساس".
ولفت إلى أن "الأطباء الألمان ما زالوا في
حيرة
، الحالة ليست سرطان حتى هذه اللحظة لكي نكون منضبطين في كلامنا، ونتمنى الشفاء للجميلة أنغام التي نحلم بعودتها لخشبة المسرح، لكي نتعطر برذاذ الجمال على ضفاف حنجرتها".
وكان مشهد تأثّر الفنانة الإماراتية
أحلام الشامسي
وتعبيرها بالدموع عن تضامنها مع أنغام، أثار تفاعلاً واسعاً.
وانتشرت مقابلة مع
أحلام
، على هامش مشاركتها في مهرجان
قرطاج
بتونس، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انهمرت فيها دموعها بعد أن سُئلت عن أنغام، خلال المؤتمر الصحفي.
وفي لحظة صمت خيّم عليها الحزن، لم تستطع أحلام كتمان مشاعرها، حيث بدا التأثر جليًّا على ملامحها، قبل أن تنهمر دموعها، وقالت إن الحديث عن أنغام يؤلمها، لاسيما أنها تمرّ بظرف صحي دقيق.
وناشدت الحضور بالدعاء لها، متمنية لها الشفاء العاجل، والعودة قريبًا إلى جمهورها ومحبيها.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
انغام
ازمة صحية
أحلام الشامسي
السومرية نيوز
سومرية نيوز
حسني مبارك
مركز متخصص
خالد منتصر
السومرية
إماراتية
+A
-A
