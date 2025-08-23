تطورات جديدة في قضية النصب والاحتيال المليونية على إليسا

وذكر الصحفي اللبناني هادي الأمين أن "السلطات الأمنية أوقفت أحد المقربين من علي صبحي المتهم الرئيس بالنصب على ".وكتب في تدوينة عبر حسابه بمنصة "إكس": "أوقف جهاز أمن المطار اليوم ح.س وهو ظل علي صبحي حمود (المدعى عليه بالاحتيال على إليسا) ويعرف جميع تحركاته ومن أخرجه من المطار وكيف".وأضاف: "الموقوف سلم نفسه إلى الأمن العام للتحقيق معه، ومن ثم الخوف من طمس الحقيقة التي أصبح يعرفها جميع المقربين من علي صبحي وقيمة المبلغ المدفوع! بأمان الله".وكانت أصدرت قراراً بتوقيف جميع العسكريين المتورطين في أزمة هروب علي صبحي حمود من لخارج البلاد، رغم وجود تعميم أمني ساري المفعول بحقه.وجاءت مغادرة حمود للبنان إلى ، بطريقة طبيعية، عبر ، بعد النصب على إليسا وفنانة لبنانية أخرى بملايين الدولارات.وأصدرت المديرية بياناً توضيحياً قالت فيه "إن ما أثير عن مغادرة لبناني عبر المطار رغم وجود بلاغ بحقه، كان بسبب عدم ظهوره على شاشة الاستعلام".وأكدت العام أنها "فتحت تحقيقاً شاملاً لتحديد أسباب الخلل وملاحقة المسؤولين"، مؤكدة "حرصها على الشفافية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".