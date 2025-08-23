نوال الزغبي تعلق على انباء عودة شيرين وحسام حبيب

خلال مؤتمرها الصحفي في بمناسبة حفلها الأخير، وجدت النجمة نفسها أمام سؤال يتعلق بعودة الفنانة إلى طليقها الفنان .واختارت الزغبي الرد بحذر، مؤكدة أنها تفضل التركيز على نجاح ألبومها الجديد وعدم الخوض في حياة زملائها الخاصة، واكتفت بالقول: "أنا هنا لأحتفل بألبومي، لا أريد التحدث عن أي فنان أو فنانة، الله يوفقهم ويعطيهم أيام حلوة وصحة".كما حرصت على توجيه رسالة دعم للنجمة بعد وعكتها الصحية الأخيرة، مؤكدة: "بتمنى لها الشفاء العاجل وتقوم بسرعة، لأن أولادها وجمهورها بحاجة لها، وهي بحاجة لنفسها".وفي تصريحات أخرى سابقة، تطرقت نوال إلى أوضاع لبنان الحالية، معربة عن أملها بأن تحمل المرحلة المقبلة مزيداً من الاستقرار والفرح بعد سنوات من القلق والخوف، مشددة على أن عودة الحفلات هذا الصيف علامة إيجابية وبداية جديدة.أما عن ألبومها الجديد، فكشفت الزغبي أنها تخوض للمرة الأولى تجربة الإنتاج بنفسها، وتتبنى أسلوب طرح الأغاني بشكل منفرد بدلاً من إصدار الألبوم دفعة واحدة، معتبرة أن هذه الطريقة أقرب للجمهور وتحقق انتشاراً أكبر.يأتي ذلك بالتزامن مع الجدل المتواصل حول علاقة وحسام حبيب، حيث أكد مدير أعمال حسام أن الطرفين عادا للتواصل كأصدقاء فقط، نافياً أي عودة رسمية للزواج. من جهته، شدد حسام في تصريحات إعلامية أن ما يروج عن عودته لشيرين مجرد شائعات أطلقها محاميها السابق، متوعداً بمقاضاته.