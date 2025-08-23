Alsumaria Tv
العراق ليس من ضمنها.. ثماني مدن عربية ضمن قائمة الأشد حرا
شيرين عبد الوهاب تتوعد باتخاذ إجراءات قانونية ضد مروجي الشائعات

فن وثقافة

2025-08-23 | 06:13
شيرين عبد الوهاب تتوعد باتخاذ إجراءات قانونية ضد مروجي الشائعات
ارم نيوز
125 شوهد

السومرية نيوز – فن ثقافة

بعد فترة من الهدوء النسبي، عادت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب إلى دائرة الأزمات مجددًا؛ فقد وقع خلاف حاد بينها وبين محاميها تسرب، أمس الجمعة، إلى الإعلام عبر رسالة صوتية بدت فيها منفعلة وهي تعلمه بانتهاء تمثيله لها قانونيًا، كما ترددت أنباء حول عودتها لطليقها الفنان حسام حبيب الذي سارع بالنفي.

وتوعدت شيرين، اليوم السبت، باتخاذ الإجراءات القانونية كافة ضد "أي شخص يروج أخبارًا أو تصريحات غير صحيحة عنها، أو يحاول التدخل في حياتها الشخصية بشكل يسيء لها أو لعائلتها".

وأعلنت، في بيان رسمي نشر عبر حساباتها المختلفة على منصات التواصل الاجتماعي، أن "محاميها ياسر قنطوش لم يعد يمثلها قانونيًا في أي شأن، ولا تربطها به أي صلة حاليًا".

وأكدت أنها "تخاطب جمهورها العزيز مباشرة، وتطمئنه بأنها تُدرك خطواتها جيدًا، مضيفة أن "مسيرتها الفنية الطويلة وما مرت به من مواقف وتجارب، سواء كانت جميلة أو صعبة، منحتها الخبرة الكافية لاتخاذ قراراتها بنفسها".

وأعربت شيرين، في ختام بيانها، عن "تقديرها العميق لجمهورها الوفي، وأن محبتهم وثقتهم هما السند الحقيقي لها في حياتها ومسيرتها الفنية".

وكانت أنباء حول عودة الفنانة شيرين عبد الوهاب لطليقها الفنان حسام حبيب أثارت ضجة في مصر، فقد تصدر اسم شيرين الترند على "غوغل" و"إكس"، بعد بيان لمحاميها يطالب فيه بإنقاذها.

وأعلن الفنان المصري شادي شامل عودة شيرين وحسام حبيب، وهنأهما خلال منشور على صفحته بـ"فيسبوك"، في حين طالب المستشار القانوني لشيرين، ياسر قنطوش، المتحدث الرسمي، وزير الثقافة، بسرعة التدخل لمتابعة حالة الفنانة بصفته المسؤول عن الفنانين في مصر.

ودعا قنطوش في بيانه إلى "مخاطبة وزارة الصحة لانتداب لجنة طبية متخصصة لمتابعة حالتها الصحية والنفسية، وإبعادها عن الأشخاص الذين يسعون إلى تدميرها"، حسب وصفه، مؤكدًا أن "شيرين تمثل جوهرة فنية يجب الحفاظ عليها"، بينما أعلن انتهاء علاقته بشيرين بصفته مستشاراً قانونياً لها بعد هذه الواقعة.

وفي بيانه الأخير، أكد محامي شيرين أنه "نصحها بالسفر والابتعاد عن هذا الشخص حفاظاً على صحتها، لكنها لم تنفذ ذلك، ورغم نجاحه في العديد من القضايا لصالحها، فإن الوضع الحالي بات يفوق اختصاصه بصفته محاميًا"، وفق ما ورد في البيان المنشور.

وتزوجت شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب في 2018، وانفصلا في ديسمبر/ أيلول 2021، ثم عادا مرة أخرى في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، وبعدها تم الانفصال مرة أخرى في ديسمبر/ كانون الأول 2023، في حين توالت القضايا والاتهامات والبلاغات بينهما.

>> تابع قناة السومرية على منصةX 
 
Biotic
Play
Biotic
الانزلاق الغضروفي - العقم - خلطات العناية بالبشرة - م٤ Biotic - الحلقة ١٦ | الموسم 4
15:00 | 2025-08-22
Play
الانزلاق الغضروفي - العقم - خلطات العناية بالبشرة - م٤ Biotic - الحلقة ١٦ | الموسم 4
15:00 | 2025-08-22
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
حادثة بان نموذج مصغر لتشرين.. انفصال اجتماعي مع الدولة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٠ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-22
Play
حادثة بان نموذج مصغر لتشرين.. انفصال اجتماعي مع الدولة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٠ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-22
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٢ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-22
Play
نشرة ٢٢ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-22
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 22-08-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-22
Play
العراق في دقيقة 22-08-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-22
الهوا الك
Play
الهوا الك
احتياجات المواطنين: من السكن إلى الرعاية الصحية - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٠ | الموسم 10
10:30 | 2025-08-22
Play
احتياجات المواطنين: من السكن إلى الرعاية الصحية - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٠ | الموسم 10
10:30 | 2025-08-22
علناً
Play
علناً
موعد اقرار قانون الحــ.شد الشعبي - علناً م٤ - الحلقة ١٤ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-21
Play
موعد اقرار قانون الحــ.شد الشعبي - علناً م٤ - الحلقة ١٤ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-21
Celebrity
Play
Celebrity
الرادود حسن الطالقاني - Celebrity م٤ - الحلقة ١٨ | الموسم 4
15:00 | 2025-08-21
Play
الرادود حسن الطالقاني - Celebrity م٤ - الحلقة ١٨ | الموسم 4
15:00 | 2025-08-21
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٢٣ الى ٢٩ آب ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-08-21
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٢٣ الى ٢٩ آب ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-08-21
Live Talk
Play
Live Talk
تحويل الملابس القديمة إلى صيحات عصرية - Live Talk - الحلقة ١٠٠ | 2025
10:30 | 2025-08-21
Play
تحويل الملابس القديمة إلى صيحات عصرية - Live Talk - الحلقة ١٠٠ | 2025
10:30 | 2025-08-21
ناس وناس
Play
ناس وناس
سوق كرمة علي قضاء الهارثة - ناس وناس م٨ - الحلقة ٩٨ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-21
Play
سوق كرمة علي قضاء الهارثة - ناس وناس م٨ - الحلقة ٩٨ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-21
