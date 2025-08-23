شيرين عبد الوهاب تتوعد باتخاذ إجراءات قانونية ضد مروجي الشائعات

وتوعدت ، اليوم السبت، باتخاذ الإجراءات القانونية كافة ضد "أي شخص يروج أخبارًا أو تصريحات غير صحيحة عنها، أو يحاول التدخل في حياتها الشخصية بشكل يسيء لها أو لعائلتها".وأعلنت، في بيان رسمي نشر عبر حساباتها المختلفة على منصات التواصل الاجتماعي، أن "محاميها لم يعد يمثلها قانونيًا في أي شأن، ولا تربطها به أي صلة حاليًا".وأكدت أنها "تخاطب جمهورها العزيز مباشرة، وتطمئنه بأنها تُدرك خطواتها جيدًا، مضيفة أن "مسيرتها الفنية الطويلة وما مرت به من مواقف وتجارب، سواء كانت جميلة أو صعبة، منحتها الخبرة الكافية لاتخاذ قراراتها بنفسها".وأعربت شيرين، في ختام بيانها، عن "تقديرها العميق لجمهورها الوفي، وأن محبتهم وثقتهم هما السند الحقيقي لها في حياتها ومسيرتها الفنية".وكانت أنباء حول عودة الفنانة لطليقها الفنان أثارت ضجة في مصر، فقد تصدر اسم شيرين الترند على "غوغل" و"إكس"، بعد بيان لمحاميها يطالب فيه بإنقاذها.وأعلن الفنان المصري شادي شامل عودة شيرين وحسام حبيب، وهنأهما خلال منشور على صفحته بـ" "، في حين طالب المستشار القانوني لشيرين، ياسر قنطوش، المتحدث الرسمي، وزير الثقافة، بسرعة التدخل لمتابعة حالة الفنانة بصفته المسؤول عن الفنانين في مصر.ودعا قنطوش في بيانه إلى "مخاطبة لانتداب لجنة طبية متخصصة لمتابعة حالتها الصحية والنفسية، وإبعادها عن الأشخاص الذين يسعون إلى تدميرها"، حسب وصفه، مؤكدًا أن "شيرين تمثل جوهرة فنية يجب الحفاظ عليها"، بينما أعلن انتهاء علاقته بشيرين بصفته مستشاراً قانونياً لها بعد هذه الواقعة.وفي بيانه الأخير، أكد محامي شيرين أنه "نصحها بالسفر والابتعاد عن هذا الشخص حفاظاً على صحتها، لكنها لم تنفذ ذلك، ورغم نجاحه في العديد من القضايا لصالحها، فإن الوضع الحالي بات يفوق اختصاصه بصفته محاميًا"، وفق ما ورد في البيان المنشور.وتزوجت شيرين وحسام حبيب في 2018، وانفصلا في ديسمبر/ أيلول 2021، ثم عادا مرة أخرى في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، وبعدها تم الانفصال مرة أخرى في ديسمبر/ كانون الأول 2023، في حين توالت القضايا والاتهامات والبلاغات بينهما.