بوجود حسام حبيب.. الفنانة شيرين عبد الوهاب تتعرض لأزمة صحية مفاجئة

وتعرضت لوعكة صحية مفاجئة، نتيجة الضغوط النفسية التي مرت بها خلال الساعات الأخيرة، ما استدعى وجود فريق طبي متخصص يتواجد في منزلها حالياً لمتابعة حالتها بشكل مستمر.وطلب الفريق الطبي من المحيطين بالفنانة شيرين تجنب الحديث معها عن أي أمور تتعلق بأزماتها الأخيرة، حفاظاً على استقرار حالتها النفسية.ولفت إلى أن الفنان يتواجد بجانبها حاليًا، بالإضافة إلى عدد محدود من الأصدقاء المقربين، لمساندتها خلال هذه الفترة الدقيقة، وفق "القاهرة 24".يذكر أن أزمة شيرين وحسام طفت على سطح الوسط الفني مجدداً بعد أنباء عن عودتهما وإعلانها قطع علاقتها بمحاميها وتدخل طليقها في الأزمة.