ياسمين عز تجذب الأنظار بظهورها بالأبيض (صور)

ظهرت "عز" وبإطلالة ساحرة حيث ارتدت فستان أبيض أنيق ، وتركت شعرها منسدلا بطريقة تتناسب مع إطلالتها ، مع لمسات رقيقة من المكياج لتبهر متابعيها بظهورها الرائع المتألق ، تفاعل معها جمهورها ومتابعيها ، ونالت إطلالتها ردود أفعال كبيرة .يشار إلى ان الإعلامية هى من تقدم برنامج يجمع نخبه من النجوم في حوارات ومُناقشات جريئة وغير تقليدية تكشف الكثير من القصص والكواليس في أجواء من الترفيه الراقي في سهرات أسبوعية شيقة.