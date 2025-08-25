سيرين عبد النور ترد بصورة مثيرة على منتقدي حركاتها مع سيف نبيل

وشاركت سيرين عبر خاصية الستوريز على انستغرام بصورة لها وهي بكامل اناقتها بالفستان الأحمر وأرفقتها بتعليق كتبت فيه: "كنت اعتقد انني اذا عاملت الناس بلطف فسيبادلونني نفس المعاملة، لكن الحياة علمتني عكس ذاك. الناس يكونون على سجيتهم، يؤمنون بما يريدون، ويتصرفون كما يشاؤون، بغض النظر عن تأثير ذلك عليك".وأضافت: "في النهاية الافعال أبلغ والاقوال غالباً ما تكون اقل تأثيراً"، وهو ما تفاعل معه جمهورها بشكل واسع وأثنوا على كلماتها، مؤكدين انهم يدركون جيدا انها دائما على سجيتها وتتفاعل مع النجوم والنجمات بعفوية ومن دون اي حسابات مسبقة.وبدأت الانتقادات والتعليقات القاسية من رواد تنهال على خلال حضورها السنوي لشركة "هيومانجمنت" في ، حيث ظهرت وهي تجلس إلى جانب زوجها وبجانب الفنان العراقي وكانت تتمايل على اغنيتها وتعانق الأخير بعفوية وتتبادل معه أطراف الكلام بالهمس بسبب الضجة في المكان.وفي أول رد على الضجة الحاصلة، قام السيد ، زوج سيرين بإغلاق صفحته على انستغرام، وباتت خاصة ولا يمكن متابعة منشوراته بعدما كانت عامة، وهو ما ترك الكثير من علامات الاستفهام حول علاقته بزوجته بعد هذه الانتقادات القاسية التي وجهت لها.