حلقة "Celebrity" مع حسن الطالقاني تثير ضجة وتعليق من الشيخ شهيد العتابي
فن وثقافة
2025-08-25 | 13:26
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
184 شوهد
أثارت حلقة برنامج "Celebrity" على شاشة
السومرية
مع الشاعر والرادود حسن الطالقاني ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي، وكشف خلالها عن كواليس حياة بعض المشاهير.
وقال الطالقاني خلال
الحلقة
إنه كان يتصنع مواقف وحالات بينها ادعاء الطلاق من زوجته ليشغل متابعيه ويصبح "تريند" في مواقع التواصل، مشيراً إلى تعمد مشاهير آخرين ادعاء هكذا حالات وبينها زيجات وهمية للسبب ذاته.
وأشار إلى أن بعض التصرفات التي كان يفعلها وندم عليها لا تزال تبعاتها تطارده عندما يتداولها المتابعون ويذكرونه بها.
الجدل حول هذه الحلقة من برنامج "Celebrity"، دفعت صانع المحتوى الديني الشيخ شهيد العتابي إلى التعليق، حيث نصح الطالقاني بعدم الاهتمام لآراء الجمهور السلبية حوله مادامت "توبته نصوحةً لله سبحانه وتعالى"، مذكرا إياه بالحديث النبوي الشريف "خير الخطائين التوابون".
وحسن الطالقاني هو ابن أخ رجل الدين والخطيب المعروف السيد
علي الطالقاني
.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
فن وثقافة
حسن الطالقاني
العراق
السومرية
السيد علي الطالقاني
Celebrity
سيليبريتي
علي الطالقاني
سيد علي
الحلقة
الخطيب
سومر
عون
هور
