حلقة "Celebrity" مع حسن الطالقاني تثير ضجة وتعليق من الشيخ شهيد العتابي



أثارت حلقة برنامج "Celebrity" على شاشة مع الشاعر والرادود حسن الطالقاني ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي، وكشف خلالها عن كواليس حياة بعض المشاهير.



وقال الطالقاني خلال إنه كان يتصنع مواقف وحالات بينها ادعاء الطلاق من زوجته ليشغل متابعيه ويصبح "تريند" في مواقع التواصل، مشيراً إلى تعمد مشاهير آخرين ادعاء هكذا حالات وبينها زيجات وهمية للسبب ذاته.

وأشار إلى أن بعض التصرفات التي كان يفعلها وندم عليها لا تزال تبعاتها تطارده عندما يتداولها المتابعون ويذكرونه بها.

الجدل حول هذه الحلقة من برنامج "Celebrity"، دفعت صانع المحتوى الديني الشيخ شهيد العتابي إلى التعليق، حيث نصح الطالقاني بعدم الاهتمام لآراء الجمهور السلبية حوله مادامت "توبته نصوحةً لله سبحانه وتعالى"، مذكرا إياه بالحديث النبوي الشريف "خير الخطائين التوابون".

