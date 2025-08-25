خبر يخص محبي انغام.. شقيقها يتحدث عن وضعها الصحي

وأضاف سليمان، أن " من المفترض أن تعود إلى ، وتصل إلى في تمام الساعة الثامنة مساء الاثنين، لتقضي وقتها داخل الفيلا الخاصة بها في الساحل الشمالي".وأشار إلى أنه "لم يتمكن من السفر إليها لاستقبالها في الساحل الشمالي لعدم معرفته بموعد عودتها"، مؤكدًا أنه سيسافر إليها بمجرد وصولها للاطمئنان عليها.وكان الإعلامي أكد، في وقت سابق، أن "نتائج تحاليل أنغام جيدة، والأزمة مرت بسلام، وقريبًا ستغادر ميونيخ لتعود إلى مصر".ولفت سعد إلى أن أنغام تستحق كل التقدير والاهتمام، مشيدًا بدعم جمهورها لها خلال الوعكة الصحية التي مرت بها.