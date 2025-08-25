فضل شاكر يغادر العزلة وأول ظهور علني منذ سنوات.. هذه وجهته

وقال منصور، إنه "اتفق مع النقيب مدير أعمال ، على الخطوط العريضة الخاصة بتنظيم الحفل الغنائي في ، بعدما فرضت عليه أوضاعه القانونية في الابتعاد عن الساحة لسنوات".وأكد منصور أن "حفل فضل شاكر في مصر سيكون في قلب منطقة الأهرامات التاريخية"، مشيرا إلى "الاتفاق على موقع الحفل، بينما يجري التباحث حول موعده، لكن من المرجح أن يكون في نهاية العام الجاري".وأوضح أن "الموعد المبدئي للحفل هو أواخر شهر تشرين الثاني أو بداية كانون الأول"، مؤكدا أنه "يجري التجهيز للحفل ليظهر بشكل غير مسبوق يليق بعودة فضل شاكر إلى الغناء في القاهرة مرة أخرى".ويقيم الفنان فضل شاكر في مخيم منذ 12 عاما الذي ولجأ إليه بعد معركة عبرا عام 2013، وسبق وأن اعتزل الفن قبل أن يعود مجددا لاستئناف نشاطه الفني.وفي الفترة الأخيرة أشارت عدة تقارير إلى سعي فضل شاكر لتسويه وضعه القانوني مع القضاء اللبناني، وعزمه تسليم نفسه كخطوة أولى قبل أن تعاد محاكمته.