Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
العراق ليس من ضمنها.. ثماني مدن عربية ضمن قائمة الأشد حرا
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

صور لزفاف ستار سعد في بيروت

فن وثقافة

2025-08-26 | 06:56
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
صور لزفاف ستار سعد في بيروت
364 شوهد

السومرية نيوز – فني
في أجواء دافئة يملؤها الفرح، احتفل الفنان العراقي ستار سعد، بزفافه من عروسه العراقية هاجر في حفل أنيق أقيم في العاصمة اللبنانية بيروت.

واقتصر الحفل على حضور الأهل والمقرّبين، ومن بينهم ناصيف زيتون وايمن زبيب مما أضفى طابعًا خاصًا وحميميًا على المناسبة.
وقد ظهر ستار ببدلة سوداء كلاسيكية زادته أناقة، فيما خطفت العروس الأنظار بفستان أبيض أنيق، حيث تبادل العروسان النظرات والابتسامات وسط تصفيق الحاضرين.
إطلالة العروس تبهر الأنظار
خطفت العروس الأضواء بفستان أبيض ساحر حمل توقيع المصمم اللبناني العالمي نيكولا جبران، الذي عُرف بلمسته الراقية والمميزة، فخطفت الأنظار بجمالها وأناقتها وأضفت لمسة من السحر على الأمسية.
وتم نشر مقاطع فيديو من حفل الزفاف، أظهرت الأجواء المفعمة بالحب والرومانسية، والتي سرعان ما لاقت تفاعلاً واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث انهالت التهاني والتمنيات بالسعادة للثنائي.
وستار سعد، الذي عرفه الجمهور بصوته المميز منذ انطلاقته في ذا فويس، يعيش اليوم محطة فارقة في حياته الشخصية، مؤكّدًا أن هذه الخطوة تمثل بداية جديدة مليئة بالأمل والحب، إلى جانب مسيرته الفنية التي يواصل من خلالها إلهام محبيه.
 

>> تابع قناة السومرية على منصةX 
 
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
السنك بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٠١ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-26
Play
السنك بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٠١ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-26
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
أجهزة التنصت 26-8-2025 | 2025
02:30 | 2025-08-26
Play
أجهزة التنصت 26-8-2025 | 2025
02:30 | 2025-08-26
طل الصباح
Play
طل الصباح
زووم - شنو؟ 26-8-2025 | 2025
00:30 | 2025-08-26
Play
زووم - شنو؟ 26-8-2025 | 2025
00:30 | 2025-08-26
من الأخير
Play
من الأخير
زيتوني النواب.. يكسر الحــ.شد ويحشر السفراء - من الأخير م٢ - حلقة ٥٣ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-25
Play
زيتوني النواب.. يكسر الحــ.شد ويحشر السفراء - من الأخير م٢ - حلقة ٥٣ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-25
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٥ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-25
Play
نشرة ٢٥ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-25
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 25-08-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-25
Play
العراق في دقيقة 25-08-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-25
Live Talk
Play
Live Talk
الإبداع لا يحتاج الى وقت - Live Talk - الحلقة ١٠٢ | 2025
10:30 | 2025-08-25
Play
الإبداع لا يحتاج الى وقت - Live Talk - الحلقة ١٠٢ | 2025
10:30 | 2025-08-25
استديو Noon
Play
استديو Noon
موضوع التحدي 25-8-2025 | 2025
07:00 | 2025-08-25
Play
موضوع التحدي 25-8-2025 | 2025
07:00 | 2025-08-25
خط أحمر
Play
خط أحمر
عصابة ترويج الدولار المزيف في قبضة الأمن - خط احمر م٨ - الحلقة ١٦ | الموسم 8
16:00 | 2025-08-24
Play
عصابة ترويج الدولار المزيف في قبضة الأمن - خط احمر م٨ - الحلقة ١٦ | الموسم 8
16:00 | 2025-08-24
عشرين
Play
عشرين
احداث السليمانية.. صراع الحـ ـزب الواحد - عشرين م٤ - الحلقة ٢٥ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-23
Play
احداث السليمانية.. صراع الحـ ـزب الواحد - عشرين م٤ - الحلقة ٢٥ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-23
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
Play
ناس وناس
السنك بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٠١ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-26
Play
السنك بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٠١ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-26
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
أجهزة التنصت 26-8-2025 | 2025
02:30 | 2025-08-26
Play
أجهزة التنصت 26-8-2025 | 2025
02:30 | 2025-08-26
طل الصباح
Play
طل الصباح
زووم - شنو؟ 26-8-2025 | 2025
00:30 | 2025-08-26
Play
زووم - شنو؟ 26-8-2025 | 2025
00:30 | 2025-08-26
من الأخير
Play
من الأخير
زيتوني النواب.. يكسر الحــ.شد ويحشر السفراء - من الأخير م٢ - حلقة ٥٣ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-25
Play
زيتوني النواب.. يكسر الحــ.شد ويحشر السفراء - من الأخير م٢ - حلقة ٥٣ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-25
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٥ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-25
Play
نشرة ٢٥ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-25
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 25-08-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-25
Play
العراق في دقيقة 25-08-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-25
Live Talk
Play
Live Talk
الإبداع لا يحتاج الى وقت - Live Talk - الحلقة ١٠٢ | 2025
10:30 | 2025-08-25
Play
الإبداع لا يحتاج الى وقت - Live Talk - الحلقة ١٠٢ | 2025
10:30 | 2025-08-25
استديو Noon
Play
استديو Noon
موضوع التحدي 25-8-2025 | 2025
07:00 | 2025-08-25
Play
موضوع التحدي 25-8-2025 | 2025
07:00 | 2025-08-25
خط أحمر
Play
خط أحمر
عصابة ترويج الدولار المزيف في قبضة الأمن - خط احمر م٨ - الحلقة ١٦ | الموسم 8
16:00 | 2025-08-24
Play
عصابة ترويج الدولار المزيف في قبضة الأمن - خط احمر م٨ - الحلقة ١٦ | الموسم 8
16:00 | 2025-08-24
عشرين
Play
عشرين
احداث السليمانية.. صراع الحـ ـزب الواحد - عشرين م٤ - الحلقة ٢٥ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-23
Play
احداث السليمانية.. صراع الحـ ـزب الواحد - عشرين م٤ - الحلقة ٢٥ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-23

اخترنا لك
انفجار عبوة صوتية داخل شركة حكومية في البصرة
10:11 | 2025-08-26
دراسة صادمة: المشروبات الغازية تؤدي لتساقط الشعر
09:29 | 2025-08-26
غضب برلماني من تمرير قائمة السفراء: ما حدث غير معقول وهيئة الرئاسة تتحمل المسؤولية
08:59 | 2025-08-26
عائلة الفنان الراحل رامي الخالد تناشد: نحن بلا مأوى وراتب
07:27 | 2025-08-26
تحديثات التعليم في الإمارات: نموذج ملهم للعراق في مواجهة التحديات
07:27 | 2025-08-26
الاتحاد الأوروبي يحظر مادّة في جل الأظافر لدواعٍ صحيّة.. ماذا عن العراق؟
06:37 | 2025-08-26

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.