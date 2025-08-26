صور لزفاف ستار سعد في بيروت

واقتصر الحفل على حضور الأهل والمقرّبين، ومن بينهم وايمن زبيب مما أضفى طابعًا خاصًا وحميميًا على المناسبة.وقد ظهر ببدلة سوداء كلاسيكية زادته أناقة، فيما خطفت العروس الأنظار بفستان أبيض أنيق، حيث تبادل العروسان النظرات والابتسامات وسط تصفيق الحاضرين.إطلالة العروس تبهر الأنظارخطفت العروس الأضواء بفستان أبيض ساحر حمل توقيع المصمم اللبناني العالمي ، الذي عُرف بلمسته الراقية والمميزة، فخطفت الأنظار بجمالها وأناقتها وأضفت لمسة من السحر على الأمسية.وتم نشر مقاطع فيديو من حفل الزفاف، أظهرت الأجواء المفعمة بالحب والرومانسية، والتي سرعان ما لاقت تفاعلاً واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث انهالت التهاني والتمنيات بالسعادة للثنائي.وستار سعد، الذي عرفه الجمهور بصوته المميز منذ انطلاقته في ، يعيش اليوم محطة فارقة في حياته الشخصية، مؤكّدًا أن هذه الخطوة تمثل بداية جديدة مليئة بالأمل والحب، إلى جانب مسيرته الفنية التي يواصل من خلالها إلهام محبيه.