عائلة الفنان الراحل رامي الخالد تناشد: نحن بلا مأوى وراتب

‎وقالت زوجة الخالد إن "رحيله تركها وابنها في مواجهة أعباء الحياة بلا سند"، مؤكدة أن "الأسرة تعيش اليوم أوضاعاً قاسية تفتقر إلى أبسط مقومات العيش الكريم".وطالبت "القيادة الهاشمية التي لطالما وقفت إلى جانب أبنائها بمد يد العون لها ولأطفالها"، موضحة أن " تصرف لها راتبا شهريا مقداره 81 دينار".وأكدت ان "المبلغ لا يكفي لتلبية المتطلبات من إيجار للمنزل وفواتير المياه والكهرباء وقرطاسية المدرسة لابنها"، مناشدة " وأبناء الوطن بأن لا ينسوا نجل الفنان الذي أدخل البهجة والسرور إلى قلوب الأردنيين بأعماله الفنية لافتة إلى أن ذكرى والده تستحق التكريم بما يحفظ كرامة أسرته".‎وأوضحت أن " صرفت للأسرة مبلغاً مالياً قُسِّم على عدة أشهر، في حين كرمت نجل الفنان بدرع تكريمي وشيك إلا أن الشيك لم يُصرف حتى الآن".‎واختتمت مناشدتها بالقول إن "الأسرة تأمل بلمسة إنسانية ملكية تحفظ لها حق العيش الكريم وتبقي ذكرى الفنان الراحل رامي الخالد حية في وجدان الوطن الذي طالما خدمه بفنه وإبداعه".