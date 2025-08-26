الصفحة الرئيسية
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-538469-638918049606615889.webp
عائلة الفنان الراحل رامي الخالد تناشد: نحن بلا مأوى وراتب
فن وثقافة
2025-08-26 | 07:27
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
199 شوهد
السومرية نيوز
– دولي
ناشدت زوجة الفنان
الأردني
الراحل رامي الخالد الملك الاردني عبدالله الثاني وولي
العهد
الحسين بن عبدالله الثاني
بالتدخل لتأمين مسكن وراتب شهري لها ولطفلها مجد نظراً للظروف المعيشية الصعبة التي تمر بها الأسرة منذ وفاة الفنان.
وقالت زوجة الخالد إن "رحيله تركها وابنها في مواجهة أعباء الحياة بلا سند"، مؤكدة أن "الأسرة تعيش اليوم أوضاعاً قاسية تفتقر إلى أبسط مقومات العيش الكريم".
وطالبت "القيادة الهاشمية التي لطالما وقفت إلى جانب أبنائها بمد يد العون لها ولأطفالها"، موضحة أن "
وزارة التنمية
تصرف لها راتبا شهريا مقداره 81 دينار".
وأكدت ان "المبلغ لا يكفي لتلبية المتطلبات من إيجار للمنزل وفواتير المياه والكهرباء وقرطاسية المدرسة لابنها"، مناشدة "
النشامى
وأبناء الوطن بأن لا ينسوا نجل الفنان الذي أدخل البهجة والسرور إلى قلوب الأردنيين بأعماله الفنية لافتة إلى أن ذكرى والده تستحق التكريم بما يحفظ كرامة أسرته".
وأوضحت أن "
نقابة الفنانين الأردنيين
صرفت للأسرة مبلغاً مالياً قُسِّم على عدة أشهر، في حين كرمت
وزارة الثقافة
نجل الفنان بدرع تكريمي وشيك
مالي
إلا أن الشيك لم يُصرف حتى الآن".
واختتمت مناشدتها بالقول إن "الأسرة تأمل بلمسة إنسانية ملكية تحفظ لها حق العيش الكريم وتبقي ذكرى الفنان الراحل رامي الخالد حية في وجدان الوطن الذي طالما خدمه بفنه وإبداعه".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
عائلة الفنان الراحل لطفي لبيب تلغي مجلس العزاء
08:58 | 2025-08-01
المشاهير في عزاء الفنان الراحل زياد الرحباني
09:18 | 2025-07-28
الفنان أحمد زاهر يناشد الجمهور الدعاء لابنته ملك بعد دخولها المستشفى
10:10 | 2025-06-11
سوريا تناشد الاتحاد الأوروبي لمساعدتها في إخماد حرائق الغابات
08:55 | 2025-07-08
فنان
الاردن
نقابة الفنانين الأردنيين
الحسين بن عبدالله الثاني
وزارة التنمية
السومرية نيوز
وزارة الثقافة
الله الثاني
سومرية نيوز
السومرية
