سباق مسلسلات رمضان 2026 يبدأ

والبداية مع الفنان أحمد العوضي، الذي تعاقد على بطولة مسلسل يحمل اسم "علي كلاي"، وهو العمل الذي يقدم العوضي نفسه من خلاله بشكل جديد، حيث سيتخلي عن الطابع الشعبي ويجسد شخصية شاب يعمل بأحد الوظائف المرموقة، ويتعاون من خلاله مع السيناريست والمخرج محمد وهما من شاركاه تقديم مسلسله الماضي "فهد البطل".و30 حلقةوتعاقدت الفنانة ياسمين ، على بطولة مسلسل جديد مكون من 30 حلقة، تنافس به في السباق الدرامي الرمضاني، وتتعاون من خلاله مع السيناريست عمرو ، وهو من كتب لها مسلسلها الأخير "وتقابل حبيب" الذي حقق نجاحا كبيراً، إلا أنه لم يتم تحديد اسم المسلسل الجديد حتى الآن.أما الفنان ياسر جلال، فانضم أيضاً لقائمة أبطال دراما رمضان المقبل، من خلال عمل درامي من تأليف أيمن سلامة وإخراج أحمد شفيق، في تعاون يجمعهم للمرة الأولى، كما يحمل المسلسل العديد من المفاجآة، نظراً لاختلاف الشخصية التي سوف يقدمها ياسر جلال.مصطفى شعبان.. وأحداث حقيقيةومن المنتظر أن يكون الفنان مصطفى شعبان، هو أحد مفاجآت سباق دراما رمضان 2026، حيث تعاقد على بطولة مسلسل جديد، يتناول بعض الأحداث الحقيقية التي وقعت خلال السنوات الماضية، ويشاركه البطولة الفنان شريف منير، ويخرجه أحمد نادر جلال، كما من المفترض أن يتم الإعلان عن اسم المسلسل وباقي أبطاله خلال الأيام القليلة القادمة.ويعود الفنان أمير كرارة للمنافسة الدرامية، بعدما غاب عنها رمضان الماضي، حيث كانت آخر أعماله مسلسل "بيت "، الذي عرض عام 2024، وتعاقد كرارة مؤخراً على بطولة مسلسل جديد، يتكون من 30 حلقة.كريم عبد العزيز.. ومسلسل اجتماعي كوميديوحجز الفنان كريم مكانه بين قائمة نجوم مسلسلات رمضان المقبل، من خلال عمل درامي يتكون من 15 حلقة، حيث تعاقد مع إحدى شركات الإنتاج منذ أيام قليلة، ولم يستقر هو الآخر على اسم العمل الجديد، الذي يجمع بين الدراما الاجتماعية والكوميديا.أما الفنانة دينا الشربيني، فقررت أن تنفرد ببطولة مسلسل درامي، دون أن يشاركها أحد من الفنانين الرجال، حيث تعاقدت هي الأخرى على بطولة مسلسل درامي جديد، يتكون من 15 حلقة، وذلك بعد أن قدمت خلال الأعوام الماضية أجزاء مختلفة من مسلسل "كامل العدد" والذي شاركها بطولته الفنان شريف سلامة.البطولة المطلقة الأولى لهنا الزاهدكذلك الحالة بالنسبة للفنانة هنا الزاهد، التي تخوض بطولتها المطلقة الأولى من خلال مسلسل يحمل اسم "نسخة واحدة لا تكفي"، والذي سوف يعرض في شهر رمضان المقبل، وهو من تأليف وإخراج ياسمين أحمد كامل، ويشارك في بطولته أحمد خالد صالح وعدد من النجوم الشباب.ويقدم الفنان محمد إمام عملا دراميا يعرض في شهر رمضان المقبل، يتكون من 15 حلقة، من تأليف العزب، وإخراج عادل، حيث تم كتابة حلقاته الخمس الأولى، لكنهم لم يعلنوا عن اسمه حتى الآن.مي عمر بعيدا عن زوجهاومن بين مفاجآت شهر رمضان 2026، الفنانة مي عمر التي تعاقدت على بطولة مسلسل جديد من تأليف مريم ناعوم وإخراج مريم أبو عوف، في التعاون الأول بينهما، حيث سوف تبتعد هذا العام عن زوجها المخرج محمد سامي، الذي قدمت معه أكثر الأعمال الدرامية التي قامت ببطولتها.وتعود الفنانة نيللي كريم للمنافسة الدرامية من خلال مسلسل يحمل اسم "نارين"، والذي يتكون من 15 حلقة، من تأليف أمين جمال ومن إخراج ، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي، كما تعاقد أيضا الفنان محمد رجب على بطولة مسلسل جديد ينافس به في السباق الرمضاني المقبل، وكان من المفترض أن يتولى مهمة كتابته أحمد ، قبل أن يحدث خلاف بينهما ويرحل عن المشروع الجديد، الذي يتولى إخراجه معتز حسام."المداح".. و"النص"وهناك أعمال درامية سوف يقدم منها أجزاء جديدة خلال السباق الدرامي لشهر رمضان المقبل، على رأسها مسلسل "المداح" للفنان حمادة هلال، الذي تعاقد على بطولة الجزء السادس من المسلسل والذي يحمل اسم "المداح .. أسطورة النهاية"، ويشارك في بطولته هبة مجدي وخالد ومن تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري وإخراج أحمد سمير فرج، كذلك الحال مسلسل "النص" للفنان أحمد أمين وسامية الطرابلسي، والذي يشارك به في السباق الرمضاني القادم بجزئه الثاني.