سباق مسلسلات رمضان 2026 يبدأ

فن وثقافة

2025-08-27 | 13:40
سباق مسلسلات رمضان 2026 يبدأ
السومرية نيوز – فني
بدأت ملامح قائمة مسلسلات رمضان 2026، وأصبحت واضحة بشكل أكبر، بعدما تعاقد أكثر من 15 نجماً على القيام ببطولة أعمال درامية تشارك في السباق الجديد، الذي من المتوقع أن يكون قويا ويشهد صراعاً بين الأبطال للتربع على عرش الأكثر مشاهدة.

والبداية مع الفنان أحمد العوضي، الذي تعاقد على بطولة مسلسل يحمل اسم "علي كلاي"، وهو العمل الذي يقدم العوضي نفسه من خلاله بشكل جديد، حيث سيتخلي عن الطابع الشعبي ويجسد شخصية شاب يعمل بأحد الوظائف المرموقة، ويتعاون من خلاله مع السيناريست محمود حمدان والمخرج محمد عبد السلام وهما من شاركاه تقديم مسلسله الماضي "فهد البطل".
ياسمين عبد العزيز و30 حلقة
وتعاقدت الفنانة ياسمين عبد العزيز، على بطولة مسلسل جديد مكون من 30 حلقة، تنافس به في السباق الدرامي الرمضاني، وتتعاون من خلاله مع السيناريست عمرو محمود ياسين، وهو من كتب لها مسلسلها الأخير "وتقابل حبيب" الذي حقق نجاحا كبيراً، إلا أنه لم يتم تحديد اسم المسلسل الجديد حتى الآن.
أما الفنان ياسر جلال، فانضم أيضاً لقائمة أبطال دراما رمضان المقبل، من خلال عمل درامي من تأليف أيمن سلامة وإخراج أحمد شفيق، في تعاون يجمعهم للمرة الأولى، كما يحمل المسلسل العديد من المفاجآة، نظراً لاختلاف الشخصية التي سوف يقدمها ياسر جلال.
مصطفى شعبان.. وأحداث حقيقية
ومن المنتظر أن يكون الفنان مصطفى شعبان، هو أحد مفاجآت سباق دراما رمضان 2026، حيث تعاقد على بطولة مسلسل جديد، يتناول بعض الأحداث الحقيقية التي وقعت خلال السنوات الماضية، ويشاركه البطولة الفنان شريف منير، ويخرجه أحمد نادر جلال، كما من المفترض أن يتم الإعلان عن اسم المسلسل وباقي أبطاله خلال الأيام القليلة القادمة.
ويعود الفنان أمير كرارة للمنافسة الدرامية، بعدما غاب عنها رمضان الماضي، حيث كانت آخر أعماله مسلسل "بيت الرفاعي"، الذي عرض عام 2024، وتعاقد كرارة مؤخراً على بطولة مسلسل جديد، يتكون من 30 حلقة.
كريم عبد العزيز.. ومسلسل اجتماعي كوميدي
وحجز الفنان كريم محمود عبد العزيز مكانه بين قائمة نجوم مسلسلات رمضان المقبل، من خلال عمل درامي يتكون من 15 حلقة، حيث تعاقد مع إحدى شركات الإنتاج منذ أيام قليلة، ولم يستقر هو الآخر على اسم العمل الجديد، الذي يجمع بين الدراما الاجتماعية والكوميديا.
أما الفنانة دينا الشربيني، فقررت أن تنفرد ببطولة مسلسل درامي، دون أن يشاركها أحد من الفنانين الرجال، حيث تعاقدت هي الأخرى على بطولة مسلسل درامي جديد، يتكون من 15 حلقة، وذلك بعد أن قدمت خلال الأعوام الماضية أجزاء مختلفة من مسلسل "كامل العدد" والذي شاركها بطولته الفنان شريف سلامة.
البطولة المطلقة الأولى لهنا الزاهد
كذلك الحالة بالنسبة للفنانة هنا الزاهد، التي تخوض بطولتها المطلقة الأولى من خلال مسلسل يحمل اسم "نسخة واحدة لا تكفي"، والذي سوف يعرض في شهر رمضان المقبل، وهو من تأليف وإخراج ياسمين أحمد كامل، ويشارك في بطولته أحمد خالد صالح وعدد من النجوم الشباب.
ويقدم الفنان محمد إمام عملا دراميا يعرض في شهر رمضان المقبل، يتكون من 15 حلقة، من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، حيث تم كتابة حلقاته الخمس الأولى، لكنهم لم يعلنوا عن اسمه حتى الآن.
مي عمر بعيدا عن زوجها محمد سامي
ومن بين مفاجآت شهر رمضان 2026، الفنانة مي عمر التي تعاقدت على بطولة مسلسل جديد من تأليف مريم ناعوم وإخراج مريم أبو عوف، في التعاون الأول بينهما، حيث سوف تبتعد هذا العام عن زوجها المخرج محمد سامي، الذي قدمت معه أكثر الأعمال الدرامية التي قامت ببطولتها.
وتعود الفنانة نيللي كريم للمنافسة الدرامية من خلال مسلسل يحمل اسم "نارين"، والذي يتكون من 15 حلقة، من تأليف أمين جمال ومن إخراج عبدالعزيز النجار، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي، كما تعاقد أيضا الفنان محمد رجب على بطولة مسلسل جديد ينافس به في السباق الرمضاني المقبل، وكان من المفترض أن يتولى مهمة كتابته أحمد عبد الفتاح، قبل أن يحدث خلاف بينهما ويرحل عن المشروع الجديد، الذي يتولى إخراجه معتز حسام.
"المداح".. و"النص"
وهناك أعمال درامية سوف يقدم منها أجزاء جديدة خلال السباق الدرامي لشهر رمضان المقبل، على رأسها مسلسل "المداح" للفنان حمادة هلال، الذي تعاقد على بطولة الجزء السادس من المسلسل والذي يحمل اسم "المداح .. أسطورة النهاية"، ويشارك في بطولته هبة مجدي وخالد سرحان ومن تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري وإخراج أحمد سمير فرج، كذلك الحال مسلسل "النص" للفنان أحمد أمين وسامية الطرابلسي، والذي يشارك به في السباق الرمضاني القادم بجزئه الثاني.
>> تابع قناة السومرية على منصةX 
 
المئات يعتصمون في البصرة بسبب ملوحة المياه (فيديو)
16:00 | 2025-08-27
في البصرة.. تظاهرة ليلية بسبب انقطاع الكهرباء (فيديو)
15:02 | 2025-08-27
نتائج واعدة.. دواء جديد يساعد بخسارة الوزن والسيطرة على السكري
14:19 | 2025-08-27
بالفيديو.. اعترافات المجموعة التي خططت لاغتيال بافل طالباني
13:16 | 2025-08-27
استخدام الهاتف فور الاستيقاظ من النوم له عواقب خطيرة.. هذه ابرزها
13:10 | 2025-08-27
حريق يلتهم معرض اثاث بالبصرة.. والدفاع المدني تحاول السيطرة (فيديو)
12:21 | 2025-08-27

