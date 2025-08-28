أنغام تبكي في أول تعليق لها بعد أزمتها الصحية الأخيرة

وألقت المطربة المصرية في بداية التسجيل تحية الصباح، موضحةً بأنها احتارت في مخاطبة محبّيها عبر الكتابة أو عبر الصوت، لتعتمد الخيار الثاني بسبب حاجتها إلى ذلك.وأضافت: "شعرت بالحاجة لأقول لكل شخص وقف إلى جانبي ودعا الله من أجلي، ولكل شخص اكتشف حبّه لي، وحتى لكل من لا يحبني لكنه دعا لي بالخير بسبب إنسانيته، شكراً من قلبي... دعاؤكم هو من جعلني أتحسّن، من بعد الله والأطباء".وتابعت : "لا أعلم ما أقول، ولكنني أبكي من فرحي. كل الامتنان للّه ولكم، فأنتم دعيتم لأم كي تظلّ على قيد الحياة لتكملها مع أولادها".واعترفت بأن خوفها الأبرز كان ألا تكون مع أولادها، وفق ما اعترفت بأنها كانت ضعيفة للمرّة الأولى في حياتها: "لست خجلة من ذلك، فليس من العيب أن يضعف الإنسان أمام أهله، وأنتم أهلي، وتحمّلتموني كثيراً".وأردفت موجّهة الشكر إلى الأطباء الذين عالجوها، ووالدتها، وولديها عمر وعبد ، ومجموعة من أصدقائها، بالإضافة إلى الجمهور.وختمت معربةً عن تمنياتها بلقاء محبّيها على المسرح قريباً جداً.وكان لافتاً في منشور أنغام أنها تجاهلت والدها الموسيقار ، الذي سبق له أن أكّد أن ابنته عادت إلى من دون أن تخبره أو تتحدّث إليه.