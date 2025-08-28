بعد 3 أشهر على طلاقها.. الفنانة مرام البلوشي تبدأ حياة جديدة بزواج مفاجئ

وتأتي هذه الخطوة المفاجئة بعد زواج دام 21 عاماً، مما أثار ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي وبين متابعيها.وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو رصد الممثلة والمغنية الخليجية في "مركز الفحص الطبي قبل الزواج"، مع قولها في التعليق: "عسى ربي يكتب لي فيك الخير، وربي لك الحمد".وكانت شقيقة الفنانتين مي وهند البلوشي أعلنت في شهر أيار (مايو) الماضي طلاقها من زوجها حسين الصالح بعد زواج أثمر 3 أولاد، هم: جنان وجمانة وعلي.وقالت في تصريحات إعلامية: "أحياناً يكون الطلاق حلاً، ويكون الطلاق راحة للطرفين، وبداية لحياة جديدة. لا أريد الخوض في التفاصيل احتراماً لعشرتنا... واليوم أقول أنا منفصلة وكل واحد بدربه".وعلى الصعيد الفني، أطلت أخيراً بشخصية "أنيسة" في بطولة مسلسل "أبو البنات" من ﺗﺄﻟﻴﻒ النشمي وإخراج محمد القفاص.ودارت أحداثه حول أب يحاول مواجهة تحديات الحياة اليومية مع بناته وبذله الكثير من الحب والتضحية من أجلهن، ولكن القدر يكشف ما فعلته شقيقته "مرام" في الماضي إذ بدلت إحدى بناته بابن مطربة الأفراح "ليلى" لغاية في نفسها.وشارك في بطولة العمل الدرامي الممثلون: " وهبة الدري وشيماء علي وفهد باسم وفتات سلطان".