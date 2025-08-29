وفاة الشاعر والكاتب العراقي "علي أبو عراق"

ونعى الوسط الثقافي في الأديب الراحل، حيث أعلن اتحاد الأدباء والكتاب في خبر وفاته.مسيرة أدبية حافلة وإرث ثقافي غنيوُلد علي أبو عراق في خمسينيات الماضي في منطقة المعقل بالبصرة، وبرز كأحد أبرز الأصوات الشعرية في العراق منذ سبعينيات القرن العشرين. وقد ترك إرثاً أدبياً غنياً يشمل عدداً من الدواوين الشعرية مثل: "ما يقترحه الغياب"، و"نهير الليل"، و"باكراً أيها الغروب"، و"مثنويات".كما اشتهر بأعماله النثرية التي وثقت الموروث الشعبي وبيئة البصرة والأهوار العراقية، ومن أبرزها كتبه "مقامات الماء"، و"مقامات النخل"، و"غرابيل". ويوصف "أبو عراق" بأنه مدون الوقائع الشفاهية وموثق التاريخ الشعبي العراقي في جنوب العراق.ولم يقتصر دوره على الشعر، بل امتد إلى الصحافة والثقافة، حيث كان صوتاً فاعلاً يوثق ذاكرة البصرة وحكاياتها الشعبية، مما جعله مرجعاً للباحثين والمهتمين بالثقافة العراقية. يُذكر أن الراحل كان أحد أعضاء .