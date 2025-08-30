أنغام تفاجئ جمهورها بأول ظهور بعد وعكتها الصحية الأخيرة (صور)

فاجأت الفنانة المصرية جمهور حفل فرقة "كايروكي" في مهرجان العلمين، مساء الجمعة، بتسجيل أول ظهور لها بعد عودتها من الخارج عقب تعافيها من أزمتها الصحية الأخيرة.وشهد الحفل، الذي أحياه وفرقته وسط حضور جماهيري ضخم في ختام فعاليات المهرجان، لحظة خاصة حين رصدت الكاميرات أنغام بين الجمهور وهي تتابع العرض من الصفوف الأولى.وبدت أنغام في حالة صحية جيدة، حيث حرصت على دعم "كايروكي"، وتفاعل معها الجمهور بحرارة عند توجيهها التحية لهم، فيما وثقت عدسات المصورين ومقاطع الفيديو المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي هذه اللحظات.يُذكر أن أنغام كانت قد افتتحت فعاليات مهرجان العلمين بحفل جماهيري كبير، قبل أن تتعرض لوعكة صحية مفاجئة استدعت سفرها للعلاج بالخارج، ليأتي ظهورها الأخير تأكيدًا على تعافيها وعودتها التدريجية إلى الساحة الفنية.