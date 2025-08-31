سرقة حمادة هلال

وتلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من الفنان ، يفيد بسرقة متعلقات خاصة بزوجته من داخل الفيلا، بمنطقة التجمع في القاهرة الجديدة.ولدى وصول إلى مكان البلاغ وفحص الواقعة، تبين "سرقة حلق وهاتف محمول وإكسسوارات حريمي".وأضافت المصادر الأمنية أنه "بالفحص والمعاينة وسماع أقوال العاملين بالفيلا تبين تورط الخادمة في ارتكاب الواقعة".وتمكنت قوات الشرطة من القبض عليها والتحقيق معها وإرشادهم إلى مكان إخفائها للمسروقات، كذلك سبب ارتكابها جريمة السرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.على صعيد آخر نشر عبر صفحته الشخصية على موقع الصور والفيديوهات القصيرة إنستغرام، فيديو له وهو يعزف على البيانو، من كواليس التحضير لأغنية يا حبيبنا.وكان رفقة العازف محمود شاهي، وعلق بالقول: "ده تمثيل محمود شاهي، هو العازف الصح، نورت يا حودة، يا حبيبنا الغنوة كاملة على اليوتيوب".في المقابل حققت الأغنية أكثر من 100 ألف مشاهدة، عبر موقع ، وذلك خلال ثلاثة أيام منذ وقت طرحها.