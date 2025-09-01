روبي بتعليقات "غير أخلاقية" وتساؤلات حول العقوبات

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
نشرة أخبار السومرية
من
12:45 PM
الى
02:00 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
"أسيد" ينعى شقيقه أبو عبيدة
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-539193-638923311763326558.webp
روبي بتعليقات "غير أخلاقية" وتساؤلات حول العقوبات
فن وثقافة
2025-09-01 | 09:40
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
23 شوهد
السومرية نيوز
– فني
لا تزال تداعيات حفل الفنانة المصرية
روبي
الذي أحيته مؤخرا بمدينة "العلمين" تتوالى، وسط ترقب من نشطاء ومطالب متصاعدة بتدخل نقابة الموسيقيين لمعاقبة الفنانة على ما اعتبره كثيرون "خروجا عن الذوق العام وإدلاء بتصريحات غير أخلاقية".
وجاء ذلك على هامش تقديم
روبي
لأغنية "
3 ساعات متواصلة
" التي أثارت
جدلا
بسبب طبيعة اسمها بمجرد طرحها في
ديسمبر
من العام قبل الماضي، وعادت الفنانة لتثير ضجة عبر مداعبتها للجمهور بتعليق اعتُبر "غير لائق" على جدل الاسم.
ويترقب متابعون موقف
نقابة المهن الموسيقية
، لا سيما في ظل المواقف الصارمة والنهج المتشدد الذي يتبعه "نقيب الموسيقيين"
مصطفى كامل
والذي ظهر مؤخرا في قرار منع الفنان
راغب علامة
من الغناء بمصر بسبب واقعة تقبيل معجبات له على خشبة المسرح.
ورغم أن الواقعة انتهت بالتصالح بين راغب علامة والنقابة، إلا أنها كشفت عن "سياسة غير متسامحة مع أي خروج عن النص في الحفلات الغنائية الجماهيرية، وبالتالي يصبح من الأولى أن تتخذ (الموسيقيين) موقفا مع روبي"، بحسب مراقبين.
وبحسب مصادر نقابية، فإن "العقوبات المتوقعة لن تخرج عن 4 احتمالات إذا قرر
مجلس إدارة
النقابة إحالة روبي إلى التحقيق ومنحها الفرصة للدفاع عن النفس".
وتشمل العقوبات في هذه الحالة "الإنذار" وهي عقوبة أولية تتمثل في التنبيه على وجود مخالفة وقد تتصاعد إلى "اللوم" وهو أقوى من الإنذار، كما أن هناك "الغرامة المالية" التي تتحدد قيمتها حسب قوة المخالفة التي ارتكبها عضو النقابة.
وهناك أيضا "الشطب من عضوية النقابة" ويكون لمدة مؤقتة قد تصل إلى عام، أما أقصى عقوبة قد توقعها النقابة فهي "الشطب النهائي من سجلات النقابة" وهو ما لا يحدث إلا في مخالفات كبرى وحالات نادرة.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
أول تعليق إيراني بعد قرار "الترويكا الأوروبية" إعادة العقوبات
13:18 | 2025-08-28
السجن 6 سنوات لمدير مدرسة ابتز طالبات لأغراض غير أخلاقية
06:24 | 2025-06-24
ظهور مفاجئ لكلينتون يثير التساؤلات حول وضعه الصحي
02:20 | 2025-08-30
"الخزانة" الأميركية تنشر قرار إزالة لوائح العقوبات ضد سوريا
11:09 | 2025-08-25
روبي
تعليقات
نقابة المهن الموسيقية
3 ساعات متواصلة
السومرية نيوز
سومرية نيوز
راغب علامة
مصطفى كامل
مجلس إدارة
السومرية
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
خبر سار لجميع المتقاعدين
محليات
46.05%
12:21 | 2025-08-31
خبر سار لجميع المتقاعدين
12:21 | 2025-08-31
ترامب يثير الجدل بمنشور غامض: “شيء كبير قادم.. العالم سوف يفهم قريباً"
دوليات
23.95%
08:25 | 2025-08-31
ترامب يثير الجدل بمنشور غامض: “شيء كبير قادم.. العالم سوف يفهم قريباً"
08:25 | 2025-08-31
بعد "حادثة بان".. محاولة انتحار طبيبة في بغداد
أمن
15.07%
02:02 | 2025-08-31
بعد "حادثة بان".. محاولة انتحار طبيبة في بغداد
02:02 | 2025-08-31
في أسعار جديدة.. الدولار يرتفع مجددا امام الدينار
اقتصاد
14.93%
09:57 | 2025-08-31
في أسعار جديدة.. الدولار يرتفع مجددا امام الدينار
09:57 | 2025-08-31
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
منطقة بغداد الجديدة - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٠٥ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-01
ناس وناس
منطقة بغداد الجديدة - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٠٥ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-01
خط أحمر
جريـ.مة قـ. تل في منطقة الامين - خط احمر م٨ - الحلقة ١٧ | الموسم 8
16:00 | 2025-08-31
خط أحمر
جريـ.مة قـ. تل في منطقة الامين - خط احمر م٨ - الحلقة ١٧ | الموسم 8
16:00 | 2025-08-31
من الأخير
أحمد البشير يكشف: لماذا التغيير قادم؟ - من الأخير م٢ - حلقة ٥٥ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-31
من الأخير
أحمد البشير يكشف: لماذا التغيير قادم؟ - من الأخير م٢ - حلقة ٥٥ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-31
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣١ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-31
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣١ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-31
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 31-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-31
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 31-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-31
Live Talk
كيف تساهم الفتيات في تغيير ملامح التكنولوجيا الحديثة؟ - Live Talk - الحلقة ١٠٦ | 2025
10:30 | 2025-08-31
Live Talk
كيف تساهم الفتيات في تغيير ملامح التكنولوجيا الحديثة؟ - Live Talk - الحلقة ١٠٦ | 2025
10:30 | 2025-08-31
عشرين
ما قبل الانتخابات .. خلافات تمهد لصراعات! - عشرين م٤ - الحلقة ٢٦ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-30
عشرين
ما قبل الانتخابات .. خلافات تمهد لصراعات! - عشرين م٤ - الحلقة ٢٦ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-30
Biotic
سكري الاطفال - ارتفاع الكولسترول - اكتئاب ما بعد الولادة - م٤ Biotic - الحلقة ١٧ | الموسم 4
15:00 | 2025-08-29
Biotic
سكري الاطفال - ارتفاع الكولسترول - اكتئاب ما بعد الولادة - م٤ Biotic - الحلقة ١٧ | الموسم 4
15:00 | 2025-08-29
حصاد السومرية
البرلمان يزيد تشويه صورته بتشريعات ميتة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢١ | الموسم 2
13:30 | 2025-08-29
حصاد السومرية
البرلمان يزيد تشويه صورته بتشريعات ميتة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢١ | الموسم 2
13:30 | 2025-08-29
الهوا الك
تاجر م.درات وأعضـ.اء بشـرية يُعنّف أولاده - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢١ | الموسم 10
10:30 | 2025-08-29
الهوا الك
تاجر م.درات وأعضـ.اء بشـرية يُعنّف أولاده - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢١ | الموسم 10
10:30 | 2025-08-29
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
منطقة بغداد الجديدة - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٠٥ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-01
ناس وناس
منطقة بغداد الجديدة - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٠٥ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-01
خط أحمر
جريـ.مة قـ. تل في منطقة الامين - خط احمر م٨ - الحلقة ١٧ | الموسم 8
16:00 | 2025-08-31
خط أحمر
جريـ.مة قـ. تل في منطقة الامين - خط احمر م٨ - الحلقة ١٧ | الموسم 8
16:00 | 2025-08-31
من الأخير
أحمد البشير يكشف: لماذا التغيير قادم؟ - من الأخير م٢ - حلقة ٥٥ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-31
من الأخير
أحمد البشير يكشف: لماذا التغيير قادم؟ - من الأخير م٢ - حلقة ٥٥ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-31
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣١ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-31
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣١ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-31
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 31-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-31
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 31-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-31
Live Talk
كيف تساهم الفتيات في تغيير ملامح التكنولوجيا الحديثة؟ - Live Talk - الحلقة ١٠٦ | 2025
10:30 | 2025-08-31
Live Talk
كيف تساهم الفتيات في تغيير ملامح التكنولوجيا الحديثة؟ - Live Talk - الحلقة ١٠٦ | 2025
10:30 | 2025-08-31
عشرين
ما قبل الانتخابات .. خلافات تمهد لصراعات! - عشرين م٤ - الحلقة ٢٦ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-30
عشرين
ما قبل الانتخابات .. خلافات تمهد لصراعات! - عشرين م٤ - الحلقة ٢٦ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-30
Biotic
سكري الاطفال - ارتفاع الكولسترول - اكتئاب ما بعد الولادة - م٤ Biotic - الحلقة ١٧ | الموسم 4
15:00 | 2025-08-29
Biotic
سكري الاطفال - ارتفاع الكولسترول - اكتئاب ما بعد الولادة - م٤ Biotic - الحلقة ١٧ | الموسم 4
15:00 | 2025-08-29
حصاد السومرية
البرلمان يزيد تشويه صورته بتشريعات ميتة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢١ | الموسم 2
13:30 | 2025-08-29
حصاد السومرية
البرلمان يزيد تشويه صورته بتشريعات ميتة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢١ | الموسم 2
13:30 | 2025-08-29
الهوا الك
تاجر م.درات وأعضـ.اء بشـرية يُعنّف أولاده - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢١ | الموسم 10
10:30 | 2025-08-29
الهوا الك
تاجر م.درات وأعضـ.اء بشـرية يُعنّف أولاده - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢١ | الموسم 10
10:30 | 2025-08-29
اخترنا لك
السبب وراء ذروة تساقط الشعر في أكتوبر ونوفمبر.. ما شأن الهرمونات؟
11:00 | 2025-09-01
تحذيرات صحية.. اغسلوا البيض
10:52 | 2025-09-01
الهايس: لا يشرفني ان أكون ضمن العملية الانتخابية المقبلة
10:47 | 2025-09-01
ماذا يحدث لجسمك إذا بقيت زجاجة ماء في سيارتك؟
10:39 | 2025-09-01
الجماليات والميزات تتغلبان على متانة الهواتف الذكية
10:13 | 2025-09-01
تجربة مدهشة.. أطعمة تحرق السعرات بدلاً من تخزينها
09:39 | 2025-09-01
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.