روبي بتعليقات "غير أخلاقية" وتساؤلات حول العقوبات

وجاء ذلك على هامش تقديم لأغنية " " التي أثارت بسبب طبيعة اسمها بمجرد طرحها في من العام قبل الماضي، وعادت الفنانة لتثير ضجة عبر مداعبتها للجمهور بتعليق اعتُبر "غير لائق" على جدل الاسم.ويترقب متابعون موقف ، لا سيما في ظل المواقف الصارمة والنهج المتشدد الذي يتبعه "نقيب الموسيقيين" والذي ظهر مؤخرا في قرار منع الفنان من الغناء بمصر بسبب واقعة تقبيل معجبات له على خشبة المسرح.ورغم أن الواقعة انتهت بالتصالح بين راغب علامة والنقابة، إلا أنها كشفت عن "سياسة غير متسامحة مع أي خروج عن النص في الحفلات الغنائية الجماهيرية، وبالتالي يصبح من الأولى أن تتخذ (الموسيقيين) موقفا مع روبي"، بحسب مراقبين.وبحسب مصادر نقابية، فإن "العقوبات المتوقعة لن تخرج عن 4 احتمالات إذا قرر النقابة إحالة روبي إلى التحقيق ومنحها الفرصة للدفاع عن النفس".وتشمل العقوبات في هذه الحالة "الإنذار" وهي عقوبة أولية تتمثل في التنبيه على وجود مخالفة وقد تتصاعد إلى "اللوم" وهو أقوى من الإنذار، كما أن هناك "الغرامة المالية" التي تتحدد قيمتها حسب قوة المخالفة التي ارتكبها عضو النقابة.وهناك أيضا "الشطب من عضوية النقابة" ويكون لمدة مؤقتة قد تصل إلى عام، أما أقصى عقوبة قد توقعها النقابة فهي "الشطب النهائي من سجلات النقابة" وهو ما لا يحدث إلا في مخالفات كبرى وحالات نادرة.