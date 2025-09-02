محمد رمضان خارج رمضان

وأكد رمضان في تصريحات إعلامية أنه "لن يخوض السباق الرمضاني المقبل".وشدد على تطلعه للعودة في موسم 2027 من خلال عمل درامي يحمل بصمته الخاصة ويليق بجمهوره.وجاء هذا الإعلان ليضع حدا للتكهنات التي أثارها منشور غامض شاركه أخيراً عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي تساءل فيه: "2026 أم 2027؟".وبحسب مصادر إعلامية مصرية، فإن غياب رمضان عن عمل درامي جديد لا يعني غيابه التام عن أجواء رمضان المقبل، إذ يرجح أن يعود عبر جزء ثان من برنامج مدفع رمضان، الذي قدم لأول مرة في 2025 وحقق تفاعلا واسعا.ويعود غياب رمضان عن الشاشة هذا العام إلى ازدحام جدول أعماله الفني خلال 2025، فقد أحيا حفلات غنائية داخل وخارجها، إلى جانب انشغاله بمشاريع سينمائية، أبرزها فيلمه المرتقب أسد.والفيلم من إخراج المصري العالمي ، ويجسد ملحمة تاريخية عن ثورة العبيد في عهد ، بمشاركة نخبة من الفنانين بينهم وكامل الباشا.ومن المتوقع عرضه نهاية العام الجاري بعد جولة في عدد من المهرجانات السينمائية الدولية.