وشنت هجوماً عنيفاً على ما وصفته بـ"جرائم وحشية" تُرتكب ضد الحيوانات داخل المجمع السكني الذي تقيم فيه، وذلك خلال بث مباشر عبر صفحتها الرسمية على " ".وكشفت منة فضالي بانفعال أن قطتها تعرضت للقتل بالسم، تاركة خلفها أربعة صغار بلا رعاية، مؤكدة أن ما حدث لم يعد مجرد واقعة فردية، بل تكرر مرات عدة في المكان، ما أثار غضبها الشديد.وذهبت منة إلى أبعد من ذلك، إذ وجهت اتهامًا صريحًا لعدد من جيرانها في "الكمباوند"، مؤكدة أنهم يتعمدون وضع السم للحيوانات، على الرغم من أنها تحرص على إطعامها بنفسها. ووصفت الأمر بأنه "انعدام للرحمة والإنسانية"، مطالبة بضرورة التحلي بالرفق بالحيوان.وأثار البث المباشر ردود فعل واسعة، حيث عبّر متابعو منة فضالي عن تضامنهم معها، وأدانوا بشدة ما وصفوه بالأفعال القاسية وغير الإنسانية، داعين إلى محاسبة المسؤولين عن هذه الحوادث المتكررة.