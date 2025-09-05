أنغام تستعد لإقامة أول حفل غنائي بعد الوعكة الصحية الأخيرة

وأعادت ، نشر بيان الجهة المنظمة للحفل، عبر حساباتها، وجاء كالتالي: "عودة النجمة الكبيرة إلى المسرح بواحدة من أروع الحفلات المنتظرة، على خشبة مسرح في ، يوم 23 سبتمبر، هذا الحفل الاستثنائي يجسد العودة القوية لأنغام بعد رحلتها العلاجية الصعبة، لتكون ليلة مليئة بالموسيقى والمشاعر والفرح، تسجل في ذاكرة محبيها إلى الأبد، وتتوجه أنغام بدعوة صادقة ومفعمة بالحب إلى جميع عشاقها ومحبي الفن للانضمام إليها في هذه الأمسية التي تعود فيها إلى الأضواء أقوى من أي وقت مضى.".وكان الظهور الأول لأنغام بعد عودتها من رحلتها العلاجية في بحفل فريق كايروكي ضمن ختام مهرجان العلمين.يذكر أن، أنغام أجرت مؤخرا عملية جراحية في ألمانيا لاستئصال جزء من البنكرياس.