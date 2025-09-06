الصفحة الرئيسية
إحصائيات تتحدث عن لامين يامال.. من يتفوق عليه
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-539773-638927528121412848.webp
توفي اليوم.. من هو شبيه عادل إمام؟
توفي اليوم.. من هو شبيه عادل إمام؟
فن وثقافة
2025-09-06 | 06:52
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
581 شوهد
السومرية نيوز
– فني
شيَّع، اليوم السبت، جنازة الفنان المصري فكري
عبد الحميد
الملقب بـ"شبيه عادل إمام" في صلاة الظهر بمسجد "عمرو بن العاص"، أما العزاء فيُقام بـ"
مسجد
الشرطة" بحي "الشيخ زايد" بعد صلاة
المغرب
اليوم.
ورحل
عبد الحميد
في ساعة مبكرة من صباح اليوم بعد مسيرة فنية لعب فيها العديد من الأدوار البسيطة غير المؤثرة جماهيريًا، لكنه بنى شهرته على التشابه الشديد مع
عادل إمام
، والذي جعله يظهر كـ"دوبلير" له في العديد من الأعمال، أبرزها مسلسل "
فلانتينو
"، 2020.
وكثيرًا ما كان يهرع الجمهور إليه ويصافحونه باعتباره "الزعيم"، ثم يكتشفون الحقيقة بعد أن يوضح لهم، لكنهم يصرون مع ذلك على التقاط الصورة التذكارية معه، وهو ما تكرر مع بعض الفنانين، ومنهم
عمرو عبد الجليل
الذي التقط هو الآخر صورة تذكارية مع عبد الحميد.
وفي بداياته الأولى، لم يكن فكري عبد الحميد يحظى بأي اهتمام؛ لأن التشابه في الملامح مع "الزعيم" لم يكن قد ظهر عليه بعد، سواء في مرحلتي الشباب أو منتصف العمر.
وهكذا مرت أدواره الصغيرة مرور الكرام، كما في مسلسل "الظلال" مع
عزت العلايلي
وسهير المرشدي، إنتاج 1986، ثم فيلمي "حكمت
فهمي
" و"مهمة في تل أبيب" مع
نادية الجندي
.
ولا حتى حين عمل مع عادل إمام في مسرحيتي "الزعيم" و"بودي جارد"، وفيلمي "بخيت وعديلة" و"
الإرهاب والكباب
".
وظهر التشابه الواضح مع "الزعيم" في السنوات الأخيرة فقط، خاصة مع طريقة ارتداء الملابس وتصفيف الشعر، وهو ما أنتج العديد من وقائع سوء الفهم التي يتسم كثير منها بالطرافة؛ فكلما ظهر في موقع تصوير، يتعامل معه كثير من الفنيين والممثلين باعتباره عادل إمام.
ويتكرر الأمر بصورة أكثر دراماتيكية في الشوارع والأماكن العامة، فقد كان قادمًا ذات مرة في رحلة من بلد عربي، ورحب به موظفو المطار ظنًّا منهم أنه النجم الكبير، وحين أخبرهم بالحقيقة استاؤوا منه لأنه ينكر نفسه.
ولم يقتنعوا في النهاية إلا بعد أن أخرج لهم بطاقة هويته الشخصية التي تظهر اسمه وعمله كموظف في إحدى المؤسسات الصحفية المصرية.
وفي عزاء الفنانة
شيرين سيف النصر
الذي أقيم بعد أيام من رحيلها العام الماضي، هُرع كثيرون لمصافحة الزعيم عادل إمام الذي دخل السرداق وهو يسير بهدوء، معتبرين أن الظروف أسعدتهم برؤية الفنان الأشهر، الذي احتجب عن الظهور في السنوات الأخيرة، لكن المفاجأة أن الشخص لم يكن "الزعيم"، وإنما "شبيهه" الفنان فكري عبد الحميد.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
عادل إمام يتصدر الترند بسبب صورة مع زوجته
04:33 | 2025-07-27
تعليق إسرائيلي على ظهور عادل إمام الأخير
09:49 | 2025-07-06
بالصور.. حفيد عادل امام مع عروسته
08:09 | 2025-06-09
هكذا يقضي الفنان يوسف فوزي يومه بعد إصابته بالشلل.. ما علاقة عادل إمام باعتزاله؟
09:52 | 2025-06-11
عادل
امام
عمرو عبد الجليل
الإرهاب والكباب
شيرين سيف النصر
السومرية نيوز
نادية الجندي
عزت العلايلي
سومرية نيوز
عبد الجليل
