صدور أوامر قبض بحق مهندسين وضابط بعد حادث مجسر كربلاء
المزيد
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-539829-638927826894275883.jpg
"صوت هند رجب" يخطف جائزة بمهرجان البندقية
فن وثقافة
2025-09-06 | 15:10
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
وكالات
162 شوهد
فاز فيلم "صوت هند رجب" بجائزة "الأسد الفضي" في مهرجان البندقية السينمائي، والذي يصور استشهاد الطفلة الفلسطينية هند على يد الجيش الإسرائيلي.
وحظي الفيلم وهو للمخرجة التونسية
كوثر بن هنية
، يتصفيق حار استمر لـ 23 دقيقة بعد عرضه العالمي الأول في مهرجان البندقية السينمائي، ويُعتبر ذلك رقماً قياسياً.
ويروي الفيلم قصة هند رجب التي عُثر عليها ميتة داخل سيارة مثقوبة بالرصاص في مدينة
غزة
، بعد أيام من تمضيتها ثلاث ساعات على الهاتف مع
الهلال الأحمر الفلسطيني
في 29 يناير 2024 عندما استهدف جنود إسرائيليون السيارة التي كانت تقلها مع ستة من أفراد عائلتها.
واستخدمت المخرجة التونسية كوثر
بن هنية
تسجيلات الاتصالات الحقيقية للطفلة ونداءات الاستغاثة التي أطلقتها، في فيلمها الذي تدور أحداثه بالكامل في مركز اتصال لخدمات الطوارئ، وقد حرّك هذا الصوت الرأي العام العالمي عندما نُشرت التسجيلات عبر الإعلام.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
