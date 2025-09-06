"صوت هند رجب" يخطف جائزة بمهرجان البندقية

وحظي الفيلم وهو للمخرجة التونسية ، يتصفيق حار استمر لـ 23 دقيقة بعد عرضه العالمي الأول في مهرجان البندقية السينمائي، ويُعتبر ذلك رقماً قياسياً.

ويروي الفيلم قصة هند رجب التي عُثر عليها ميتة داخل سيارة مثقوبة بالرصاص في مدينة ، بعد أيام من تمضيتها ثلاث ساعات على الهاتف مع في 29 يناير 2024 عندما استهدف جنود إسرائيليون السيارة التي كانت تقلها مع ستة من أفراد عائلتها.



واستخدمت المخرجة التونسية كوثر تسجيلات الاتصالات الحقيقية للطفلة ونداءات الاستغاثة التي أطلقتها، في فيلمها الذي تدور أحداثه بالكامل في مركز اتصال لخدمات الطوارئ، وقد حرّك هذا الصوت الرأي العام العالمي عندما نُشرت التسجيلات عبر الإعلام.