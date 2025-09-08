شاهد.. بسمة بوسيل تثير الجدل بصور جديدة

ووصفت بوسيل، مسعود، بأنه "السند والظهر"، ووجهت له رسالة شكر مؤثرة قالت فيها: "شكرًا لدعمك الدائم لي، ولثقتك بي، أنت أفضل صديق حلمت به".إلا أن الصور التي أظهرت مسعود وهو يساعدها في ارتداء بعض الملابس داخل غرفتها، فتحت باب التكهنات والتأويلات، ودفعت بوسيل إلى إغلاق خاصية التعليقات لتفادي سيل الانتقادات.ورغم حرصها على وصف العلاقة بالصداقة، رأى متابعون أن طبيعة اللقطات تكشف تقاربًا لافتًا، وهو ما جعل الجدل يتصدر منصات التواصل في الساعات الأخيرة.على الصعيد الفني، تواصل بوسيل تعزيز حضورها بعد عودتها إلى الساحة الغنائية بطرح ميني ألبوم جديد بعنوان "حلم"، الذي ضم ستة أغنيات من بينها: "أبو حب" و "هو نسيني" و "وصلتني شي أخبار". الألبوم لاقى تفاعلًا لافتًا من جمهورها واعتُبر خطوة قوية بعد فترة ابتعاد عن الغناء.