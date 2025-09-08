تطورات حالة حياة الفهد الصحية

وتعرضت في آب الماضي لجلطة دماغية استدعت إدخالها المستشفى ووضعها تحت مراقبة دقيقة، قبل أن تتفاقم حالتها لاحقا بإصابتها بجلطة ثانية بعد نحو أسبوعين، ما أدى إلى تراجع وضعها الصحي وزيادة قلق الأطباء وأسرتها.وأوضح مدير أعمالها في تصريحات إعلامية أن "الفريق الطبي كان يترقب تحسنًا يسمح بسفرها إلى الخارج لمتابعة العلاج، غير أن الجلطة الثانية عرقلت هذه الترتيبات وأثرت بشكل ملحوظ على وضعها العام".وأضاف: "نحمد الله على كل حال، ونرجو من الجميع الدعاء لها حتى تتجاوز هذه المرحلة الصعبة"، مؤكدًا أن الأسرة تتابع بشكل مستمر مع الأطباء كل تطورات حالتها.ونشر الحساب الرسمي لمؤسسة للإنتاج الفني عبر منصة "إنستغرام" صورة للفنانة مرفقة بدعاء جاء فيه: "اللهم لطفك وشفاءك لكل مريض ينتظر منك الفرج".كما أرفق القائمون على الحساب آية قرآنية: ﴿أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ﴾، داعين جمهورها إلى مواصلة الدعاء لها بالشفاء.وتُعد حياة الفهد، الملقبة بـ"أم سوزان"، من أبرز الأسماء في الدراما الخليجية والعربية، حيث ارتبط حضورها الفني لدى الجمهور على مدار عقود بأعمال راسخة في ذاكرة المشاهدين.ومع استمرار تدهور حالتها الصحية، تترقب الأوساط الفنية والجماهيرية أي مؤشرات إيجابية حول تحسنها، وسط دعوات واسعة بعودتها إلى كامل عافيتها.