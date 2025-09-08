وفاة "سفير الأغنية المهرية"

وقالت وسائل إعلام يمنية، إن "مشعجل عانى من وعكة صحية قبل يومين، ونقل للمستشفى، قبل أن يفارق الحياة بعد مسيرة فنية حافلة مع الغناء، ملحناً ومطرباً".ودوّن محبو الراحل وأغانيه، عبارات رثاء حزينة في وداعه، عبر نعي واسع في مواقع التواصل في .وحمل الفنان الراحل في حياته لقب "سفير الأغنية المهرية" نسبة لمحافظته، ويتمتع فيها وفي باقي اليمن، بمكانة فنية وجمهور كبير لأغانيه.وقدم الفنان مشعجل قبل نحو شهر، أغاني جديدة من ألحانه، بينها أغنية "فيها جمال المهرة"، لتكون بين آخر أعماله الغنائية قبل رحيله.وتضم قائمة أغاني الراحل التي قدم بعضها قبل أكثر من عقدين، "يا ليل فيك أسرار"، "يامرسلي بالله بلغ سلامي".