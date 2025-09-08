أحمد السقا يفاجئ متابعيه بمنشور "موجع"

ووجَّه السقا رسالة إلى والده مخرج الراحل صلاح السقا يخبره باشتياقه الشديد له، ويناشده أن "يسرع في النداء عليه كي يلحق به في العالم الآخر".وقال عبر صفحته بموقع " ": "واحشني يا بو صلاح.. انده عليا وقصّر".وتوجَّه متابعون بنصائح ووصفات للسقا حول الخروج من الضيق والحالة النفسية السيئة، فيما ناشده كثيرون بالابتعاد عن تلك الأفكار والتصريحات التي وصفوها بـ"الموجعة".وكانت جهات التحقيق المصرية قد قررت حفظ التحقيقات في البلاغ المقدَّم بشأن تعدّي الفنان بالضرب على طليقته وأم أبنائه الإعلامية ، داخل أحد المجمعات السكنية الراقية بمدينة 6 أكتوبر التابعة لمحافظة الجيزة.وجاء القرار بمثابة إنهاء لحالة الجدل التي شغلت الرأي العام لأسابيع، حيث أنهى الكثير من البلبلة والتكهنات التي أُثيرت حول الطرفين عقب إعلانهما نبأ الطلاق.