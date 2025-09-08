احمد فلوكس محرج.. الجامعة البريطانية تكذب منحه الدكتوراه

وجاء بيان في مصر ردا على شائعات انتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي، زعمت أن الجامعة منحت الفنان الفخرية خلال احتفالية مزعومة على كورنيش ، وهو ما وصفته الجامعة بأنه "عارٍ تماما من ".وأوضحت الجامعة في بيانها أن منح الدكتوراه الفخرية يخضع لآليات أكاديمية صارمة، تشرف عليها لجنة عليا متخصصة تتبع معايير علمية عالمية، وأشارت إلى أن الشخصيات التي حصلت على هذه الدرجة منها تقتصر على علماء بارزين أُعلن عنهم رسميا، وهم: سير (جراح القلب العالمي)، (عالم الفضاء)، البروفيسور ديفيد فينكس، البروفيسور ليثيم، والبروفيسور جورج أبي صعب.وشددت الجامعة على أن أي شهادات أو ألقاب تمنح تحت اسمها من جهات أو أفراد خارجيين ليس لها علاقة بها، محذرة من إساءة استخدام اسمها أو تضليل الرأي العام.وأكدت الجامعة أنها الجهة الوحيدة المخولة بمنح الدرجات العلمية والأكاديمية التي تصدر باسمها، مؤكدة احتفاظها بحق اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي جهة أو فرد يسيء استخدام اسمها.وأثار البيان تفاعلات واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث طالب مستخدمون بمحاسبة الأفراد أو الجهات التي تروج لمعلومات مضللة، بينما دعا آخرون إلى توخي الحذر في التعامل مع الأخبار غير الموثقة.واختتمت الجامعة بيانها بمناشدة وسائل الإعلام ومستخدمي المنصات الرقمية بالتحقق من المصادر الرسمية، مؤكدة أن أي إعلانات تخصها تنشر حصريا عبر قنواتها المعتمدة.ويعتبر الجدل حول منح الدكتوراه الفخرية لفنانين ليس جديدا في مصر، حيث شهدت السنوات الأخيرة حالات مشابهة أثارت انتقادات بسبب استخدام ألقاب أكاديمية دون وجه حق.وادعت صفحات على منصات التواصل الاجتماعي في مصر تنظيم احتفالية مزعومة على كورنيش الإسكندرية لمنح الفنان أحمد فلوكس الدكتوراه الفخرية، دون تقديم أي دليل رسمي.وتأتي هذه الشائعات في سياق انتشار ظاهرة "الشهادات المزيفة" في مصر، حيث أصدرت في 2024 تحذيرات من مؤسسات وهمية تمنح ألقابا غير معتمدة، مع فرض عقوبات تصل إلى السجن 7 سنوات بموجب .