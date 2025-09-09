نجم ليفربول على بعد خطوة من الانتقال لريال مدريد

وذكرت صحيفة ماركا أن بات قريباً من حسم الصفقة، في ظل تقدم المفاوضات بين الطرفين، بهدف الوصول إلى اتفاق مبكر قبل فتح باب الانتقالات الصيفيةوكان كوناتي قد زاد من حدة التكهنات بشأن مستقبله، بعد أن صرّح مازحًا خلال معسكر منتخب بأن مواطنه "يتصل به كل ساعتين" لحثه على الانضمام إلى صفوف الفريق الملكي.ويُنظر إلى كوناتي داخل أروقة كخيار مثالي لتعزيز خط الدفاع على المدى البعيد، خاصةً في ظل تكرار الإصابات التي طالت عدداً من مدافعي الفريق خلال المواسم الأخيرة.وبحسب التقرير، فإن المفاوضات تسير بشكل إيجابي، حيث أبدى اللاعب رغبة واضحة في خوض تجربة جديدة، في الوقت الذي يبدي فيه ريال مدريد اهتماماً متزايداً بضمّه في أقرب فرصة ممكنة.إذا تمت الصفقة، سينضم كوناتي إلى كوكبة من النجوم الفرنسيين في ريال مدريد، إلى جانب مبابي، ، وأوريلين تشواميني، ما يعزز من قوة الفريق وعمقه الفني بعناصر شابة وواعدة.ورغم أن عقد كوناتي يمتد حتى عام 2026، فإن تقارير صحفية أشارت إلى إمكانية رحيله في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في كانون الثاني/يناير، مقابل مبلغ يُقدر بـ15 مليون يورو.يُذكر أن المدافع الفرنسي، البالغ من العمر 26 عاماً، انضم إلى في صيف 2021 قادماً من الألماني، في صفقة بلغت قيمتها 40 مليون يورو.ومنذ انضمامه، خاض كوناتي 136 مباراة بقميص "الريدز" في مختلف المسابقات، سجل خلالها 5 أهداف، وقدم 4 تمريرات حاسمة.