آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة رنا رئيس

وقال مصدر مقرب من رنا رئيس أن "حالتها الصحية مستقرة بشكل كبير بعد إجراء العملية، ومن المقرر أن تغادر المستشفى بعد الاطمئنان على نتائج التحاليل الطبية واستقرار وضعها الصحي".فيما أكدت والدة رنا رئيس، أن "حالتها مستقرة منذ خروجها من "، مشيرة إلى أنهم "في انتظار قرار الأطباء بشأن موعد خروجها من المستشفى بعد التأكد الكامل من استقرار وضعها الصحي".وكانت رنا رئيس قد تعرضت لوعكة صحية مفاجئة استدعت دخولها المستشفى وإجراء عملية دقيقة، وذلك بعد تعرضها لإجهاض مولودها الأول ونزيف مستمر عقب ذلك.يُذكر أن رنا رئيس تستعد لتصوير مسلسلها الجديد "سفاح التجمع" خلال الفترة المقبلة بعد تعافيها من أزمتها الصحية، ويشاركها في بطولته ، دنيا سامي، فاتن سعيد، وآية سليم.