لهذا السبب.. نادين الراسي تعتذر من فضل شاكر

أعلنت الفنانة ، عبر حسابها الرسمي على منصة "إنستغرام"، تقديم اعتذارها إلى مواطنها الفنان ونجله ، بعد ما وصفته بـ"ظلم غير مقصود" وقع منهما في منشور سابق كانت قد شاركته عبر خاصية القصص القصيرة، وتضمّن تعبيرات هجومية بحق الفنان.وجاء في نص الاعتذار الذي نشرته الراسي: "يعني بكتفي بالقول بعد ما بدر مني بالأمس، وعقب اكتشاف فعل الظلم الذي وقع على الفنان فضل شاكر، بعتذر منه ومن شاكر، جلّ من لا يخطئ".جاء الاعتذار بعد تفاعل واسع تبِع منشورات الراسي التي هاجمت فيها شاكر على خلفية تسجيل صوتي نُسب إليه، وتم تداوله بشكل كبير عبر المنصات، الأمر الذي دفعها للرد بلهجة شديدة. وقد كتبت حينها: "الأخلاق أساس كل شيء، صوتك الرائع لا يكفي، بس بدون أخلاق النتيجة صفر".وفي منشور لاحق، تابعت انتقادها قائلة: "إذا كلامك في غضب وعندك حقد، المحصلة تكون صفر، الحب والمحبة هما ما يبنيان الفن والفنان والإنسان، ويلي ما عنده حب ومحبة وتصالح، محصلته صفر".وختمت منشوراتها بإعلان نيتها التوقف عن الاستماع إلى أغنيات الفنان فضل شاكر، ما أثار سلسلة من الانتقادات وردود الأفعال المتباينة من متابعيها.